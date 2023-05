Carroll Trumpa obtožuje, da jo je v 90. letih prejšnjega stoletja posilil v slačilnici trgovine Bergdorf & Goodman v New Yorku. Trump je to zanikal in Carroll obtožil, da laže, zaradi česar je sprožila civilno tožbo zaradi razžalitve in napada. Pričanje Leeds so odvetniki pisateljice Carroll izkoristili, da Trumpa prikažejo kot serijskega spolnega izprijenca.

81-letna Jessica Leeds iz Ashevilla v Severni Karolini se je pridružila drugim pričam, ki so podprle trditve Carroll iz njene knjige leta 2019, kjer je Trumpa obtožila posilstva.

Prijateljica Carroll Lisa Birnbach je pričala, da jo prijateljica poklicala nekaj minut po srečanju s Trumpom in ji opisala, kaj se je zgodilo. Predlagala ji je, naj pokliče policijo in prijavi posilstvo, vendar pa je Carroll to zavrnila, zaradi česar sta se sprli. Na koncu sta se strinjali, da o tem ne bosta nikoli več govorili.

Leeds je dejala, da je bila stara 30 let in je delala v prodaji, ko jo je stevardesa na letu iz Dallasa ali Atlante v New York povabila, naj sede na edini prosti sedež pri prehodu v kabini prvega razreda. »Gospod, ki je sedel ob oknu, se je predstavil kot Donald Trump,« je povedala.

Pogovor med njima ni bil nič posebnega. Pojedla sta obrok, Trump pa naj bi jo nenadoma začel otipavati. »Zgodilo se je kar naenkrat. Bilo je kot prepir. Poskušal me je poljubiti in me potegniti k sebi. Zgrabil me je za prsi. Bilo je, kot da bi imel 40 milijonov rok,« je povedala.

Ko ji je skušal seči z roko pod krilo, naj bi se nekako izvila iz sedeža in pobegnila v ekonomski razred letala. Leeds je na vprašanje, kako dolgo je trajalo srečanje, odgovorila: »Zdelo se mi je, da je trajalo celo večnost, vendar je verjetno trajalo le nekaj sekund.« Spomnila je še, da je po pristanku ostala na letalu, dokler niso vsi ostali odšli, da ne bi ponovno naletela na Trumpa.

E. Jean Carroll je novembra lani vložila tožbo proti Trumpu zaradi napada po lani sprejetem zakonu, ki žrtvam spolnih napadov omogoča vlaganje civilnih tožb tudi po izteku zastaralnega roka.