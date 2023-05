Okoli pete ure včeraj popoldan se je na bazenu v Kamniku, gre za Terme Snovik, skorajda pripetila tragedija. Na dno bazena je namreč potonil otrok. »Po doslej znanih podatkih je ena od obiskovalk kopališča opazila mlajšo deklico na dnu bazena. Takoj jo je dvignila iz vode in ji skupaj z ostalimi prisotnimi nudila prvo pomoč,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Otroka so z rešilcem odpeljali v ljubljanski klinični center, po njihovih informacijah pa življenje deklice ni ogroženo. Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo vse okoliščine dogodka, o katerih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

»Danes sem zelo ponosna nase. Punčko iz tujine sem rešila gotove smrti,« je po poročanju portala 24ur na družbenem omrežju zapisala junakinja dneva, ženska, ki je deklico potegnila iz bazena. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je bila aktivirana tudi enota za reševanje iz vode PGD Kamnik, ki so deklici do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč. Na facebook strani so se javili tudi iz term. Zahvalili so se vsem, ki so včeraj pomagali utapljajoči se deklici. »Deklica je noč preživela v bolnišnici v Ljubljani, kjer je ostala na opazovanju. Sedaj se dobro počuti, kar nas navdaja z neizmerno hvaležnostjo, da so hitre reakcije in posredovanje pomoči pripomogle k srečnemu razpletu. Previdnost je mati modrosti, previdnosti ni nikoli preveč. V življenju bodimo vedno pazljivi na sebe in na ljudi okoli nas,« so že sporočili iz term.

Ovadba zoper animatorji

Januarja pa se je nesreča otroka v Termah Ptuj na žalost končala tragično. Šestletni deček je bil gost na rojstnodnevni zabavi, za katero so v organizaciji Terme Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. Tragedija se je odvila v vodnem parku, kjer so se otroci vozili po vodnem toboganu. Deček naj bi že s tobogana pridrsal negiben, nato pa se je začel utapljati v vodi. Na pomoč so mu priskočili reševalci, kljub temu pa je deček umrl v bolnišnici.

Mariborski kriminalisti so proti koncu marca na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve osebi, ki ju utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Šlo naj bi za animatorki, ki sta skrbeli za otroke na rojstnem dnevu. Osumljenima za kaznivo dejanje grozi kazen od šest mesecev do pet let zapora. V Termah Ptuj so po nesreči sicer poudarili, da je bilo v vodnem parku prisotno potrebno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč in poklicali reševalno vozilo.