Kot so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS, so lahko zakonodajne oziroma varnostne zahteve za posamezne skupine izdelkov v različnih državah in na posameznih trgih različne.

Prodaja preko spleta je eden izmed pomembnejših načinov prodaje. Po podatkih Statističnega urada RS je v prvem četrtletju 2022 prek spleta nakupovala polovica oseb, starih med 16 in 74 let.

»Spletna stran v slovenskem jeziku še ne pomeni, da so proizvodi po sestavi skladni s slovensko oziroma evropsko zakonodajo. Niti ne pomeni, da so izpolnjene zahteve glede označevanja in predstavljanja, zlasti v povezavi z navajanjem zdravilnih učinkov posameznih skupin izdelkov,« opozarjajo na inšpektoratu.

Avtomatski prevajalniki omogočajo hitro jezikovno prilagoditev spletnih strani, proizvodi pa niso nujno namenjeni slovenskemu oziroma evropskemu potrošniku. Pogosto gre za lažne spletne trgovine, ki ustvarjajo vtis, da gre za slovenskega distributerja ali trgovca, oziroma da je proizvod namenjen slovenskemu potrošniku in je skladen s slovensko oziroma evropsko zakonodajo.

Če je ponudba izdelkov za prodajo usmerjena proti končnim uporabnikom v EU, mora biti proizvod skladen z zakonodajo EU. Nadzorni organi držav članic EU izvajajo nadzor nad spletnimi ponudniki s sedežem v EU. Če proizvodi niso namenjeni potrošnikom v EU, skladnost z evropsko zakonodajo ni nujno zagotovljena.

Proizvodi, ki jih evropski potrošniki kupujejo preko spletnih strani ponudnikov iz tretjih držav, so sicer lahko v skladu z zakonodajo te države, kar pa po navedbah inšpektorata še ne pomeni, da so v skladu z EU zakonodajo. Nadzor nad temi ponudniki s strani pristojnih organov ni poznan.

Nakup proizvodov preko spleta od neznanega prodajalca lahko predstavlja tveganje. Ponudbo izdelkov na spletnih straneh, kjer ponudniki niso razkriti, običajno spremlja agresivno oglaševanje, ki potrošnika zavede, da opravi nepotreben ali celo škodljiv nakup.

Ker taki ponudniki oziroma izdelki ne morejo biti preverljivi, potrošnik izdelke kupi na lastno odgovornost. Ukrepanje v primeru ugotovljene neskladnosti oziroma zavajajočega oglaševanja in predstavljanja izdelkov s strani pristojnega organa za nadzor v večini primerov ni mogoče, so še posvarili na zdravstvenem inšpektoratu.

Potrošnikom, ki svoje nakupe opravljajo prek spleta, priporočajo spremljanje spletne strani www.varninainternetu.si, prek katere slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT uporabnike interneta seznanja z varno uporabo interneta ter s pastmi, na katere lahko uporabnik naleti pri tem.