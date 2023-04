Huaweijeva pametna ura watch ultimate že v imenu razkriva ambicije kitajskega podjetja. Vanjo so želeli vgraditi vse najboljše, kar ta hip zmorejo, in jo narediti kar se da privlačno, zmogljivo in trpežno v še tako ekstremnih pogojih. To jim je v resnici uspelo, vprašanje pa je, ali niso pri svojih ambicijah nekoliko pretiravali. Poleg ultimativnih zmogljivosti ima ura tudi imenu primerno ceno. Za različico z gumijastim paščkom (expedition black) je treba odšteti 799 evrov, za različico s paščkom iz titana (voyager blue) pa celo 899 evrov. Že za telefone pravimo, da so pri tej ceni predragi. S čim Huawei upravičuje ceno?

Ura ima zaslon AMOLED s premerom 3,8 centimetra (1,5 palca) in dinamičnim osveževanjem slike, ki zmore vse od 1 herca do 60 hercev, ter tako dodatno varčuje z energijo, kadar višja frekvenca ni potrebna. Ločljivost zaslona je 466x466, kar je dovolj. Ob straneh ima tri gumbe, dva na desni in enega na levi. Od teh je zgornji desni vrtljiva krona. Ta gumb odpira meni aplikacij, druga dva odpirata bližnjice do športnih aktivnosti. Posamezne aplikacije odpiramo in ukaze dajemo prek zaslona na dotik. Znotraj menijev se lahko premikamo tudi s podrsavanjem levo, desno, gor ali dol.

V prvi vrsti gre za uro, ki jo lahko nosimo na pohodu v hribe, tudi med kakšno ferrato ali še čem bolj ekstremnim (več o tem že kmalu), zvečer pa na slavnostni prireditvi. Oblačila naj se od priložnosti do priložnosti menjajo, ura ostaja ista. Tako nekako. Ura ima uglajen športni videz in je sestavljena iz luksuznih materialov. Hrbet in luneta sta keramična, zaslon je prekrit s safirnim steklom, ohišje je iz cirkonija. Vse skupaj naj bi preživelo tudi udarce ob kak kamen. Ura ima tudi zavidljivo odpornost proti vodi. Ko pravimo »odpornost«, smo preskromni. Podjetje je uro namreč zasnovalo tudi z željo, da bi jo lahko uporabljali potapljači. Skupaj z izborom materialov in 16-strukturno vodoodporno zasnovo naj bi prestala 24 ur na globini 100 metrov (certifikati ISO 22810, 10 ATM, EN 13319). To ni prvi Huaweijev skok v podvodni svet. Zmožnost potapljanja v velikih globinah podjetje obljublja že za uro watch gt 3, a je tam skrajna meja postavljena pri 30 metrih. Watch ultimate torej omogoča več kot trikrat globlje potope.

Zmožnost potapljanja spremlja bogat nabor programov za spremljanje biometrije in aktivnosti. Samo za potapljanje so predpripravljeni štirje načini, ob tem pa še orodja za izračun dekompresije, vadbo prostega dihanja, preizkus zadrževanja diha ... Dodatna novost ure je posodobljen pripomoček za izlete v naravo, ki se pri drugih urah imenuje pohodništvo, pri tej uri pa ekskurzija. Pripomoček posreduje podatke o sončnem vzhodu in zahodu, opravljeni razdalji, povprečni hitrosti. Možno je dodajati tudi lokacijske oznake, ki pridejo prav, ko se vračamo s cilja. Pripomoček že sicer ponuja usmerjanje nazaj na izhodišče, z oznakami pa lahko izpostavimo še mesta, kjer smo se želeli ustaviti med potjo nazaj. Verjetno zanimiva funkcija, a je razen pri testiranju še nikdar nismo uporabili.

Seveda ura omogoča tudi spremljanje vseh drugih aktivnosti, kar je že sicer značilno za Huaweijeve pametne ure. Od teka do smučanja in golfa. Pri biometriji ura spremlja korake, spalne navade in kvaliteto spanca, raven kisika v krvi, srčni utrip, raven stresa, izvede lahko tudi EKG. Meri zračni tlak, deluje kot kompas, omogoča prostoročno telefoniranje (z brezžično povezanim mobilnikom). Zvok na strani uporabnika in sogovornika je ob tem zelo dober. Prikaže prejeta sporočila SMS in aplikacije, kot so messenger, viber, signal ... Omogoča tudi odgovarjanje s pomočjo predpripravljenih odzivov. Gmail še vedno pokaže zgolj zadevo elektronskega sporočila, brez vsebine. V vseh pogledih zelo dobra in zelo uravnotežena ura. Pri tem ni zanemarljivo, da zdrži do 14 dni brez ponovnega polnjenja. Z zelo aktivno rabo verjetno nekje okoli 7 dni. Med našim testom je šlo približno 10 odstotkov baterije na dan. Glavna konkurenta Samsung in Apple lahko o takšni avtonomiji baterije le sanjata.

Imajo pa Huaweijeve pametne ure tudi težave. Denarnica na uri ne deluje, a za zelo velik del Slovencev problem predstavlja že to, da njihova banka ne podpira potrebnih storitev. Tudi nabor dodatnih aplikacij je neuporaben. Še najbolj pa obžalujemo nezanesljiv vmesnik za navigacijo s pomočjo zemljevidov, ki zgolj kaže puščice na črnem zaslonu namesto prikaza slike zemljevida. Potem so tu še daljinski sprožilec za fotoaparat na mobilniku, ki je podprt zgolj na Huaweijevih telefonih, in še nekaj podrobnosti. Ampak v praksi človek večino tega niti ne pogreša.

Glavni problem ure watch ultimate je nekje druge. Pri Huaweijevih urah gre namreč večinoma za isto uro v različnih oblikah. Zlasti so v igri različne stopnje prefinjenosti izbranih materialov in nekaj z njimi povezanih zmogljivosti. Ker so zelo dobre tudi druge Huaweijeve ure in ponujajo večino v praksi najpogosteje uporabljanih funkcij, ki jih ponuja watch ultimate, je vprašanje cene toliko bolj smiselno. Je pa treba priznati, da je ura izredno lepa. Najlepša Huaweijeva ura doslej. Brez težav združuje eleganco in športnost. Uporaben nakit. Cena je znana. Presoja pa v rokah potrošnika.