Dotrajana cesta do Kranjskega Raka

Prebivalcem hribovske vasice Podlom zaradi preintenzivnega in po njihovem mnenju tudi nenačrtovanega turizma na Veliki planini popuščajo živci. Cesta, ki vodi skozi vas in naprej do Kranjskega Raka, je močno poškodovana. Vaščani s strahom čakajo, kakšne posledice bo na cestišču pustila težka mehanizacija, ki bo po cesti prevažala gradbene elemente za novo šestsedežnico.