130. obletnica odprtja soteske: V Vintgarju je lahko hkrati 245 obiskovalcev

V soteski Vintgar so že lani omejili število obiskovalcev, v začetku letošnjega aprila pa je tudi ministrstvo za naravne vire in prostor sprejelo odredbo o omejitvah obiskovanja in ogledovanja. Po tej je lahko v soteski hkrati največ 245 ljudi, dnevno pa je število obiskovalcev omejeno na 2290.