Denver, v katerem igra slovenski reprezentant Vlatko Čančar, je bil prvi v rednem delu sezone na zahodnem delu lige.

Jimmy Butler je z 31 točkami vodil Miami do zmage, zelo mu je v napadu prav tako z 31 točkami pomagal Max Strus, ki je zadel sedem od 12 metov za tri točke, tudi ključno minuto in 14 sekund pred koncem, ko je ekipa Heat povedla s 96:91.

Tyler Herro je za Miami, ki je v zadnji četrtini zaostajal že za šest točk, prispeval 12 točk, Bam Adebayo je dodal 17 skokov. Na drugi strani je DeMar DeRozan dosegel 26 točk in devet podaj, Alex Caruso pa 16 točk.

Strus je odrasel v predmestju Chicaga kot navijač Bulls, za to ekipo je tudi igral, preden je vodstvo z njim prekinilo pogodbo in se je pred tremi leti pridružil Miamiju.

»Veliko zmago smo dosegli danes. To je bila tekma na vse ali nič. Če bi izgubili, bi šli predčasno domov na počitnice. Morali smo zmagati. Zame je bila tekma posebna, priznam, ta zmaga je še nekoliko slajša,« je povedal Strus. Tekmo je zaključil s prostima metoma po prekršku, ki ga je nad njim napravil Caruso.

V Minneapolisu so Timberwolves večino drugega polčasa vodili z dvomestno številčno prednostjo in imeli v zadnji četrtini že 29 točk naskoka. Vsi člani prve peterke so dosegli najmanj deset točk, med njimi največ Karl-Anthony Towns, 28.

Francoski center Rudy Gobert, ki je na zadnji tekmi rednega dela Minnesote proti New Orleansu boksnil soigralca Kyla Andersona, se je vrnil po suspenzu in k zmagi prispeval dvojni dvojček z 21 točkami ter 10 skoki. Anthony Edwards je dodal 19 točk in deset skokov, v ekipi Thunder je bil prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander z 22 točkami.