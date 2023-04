V središču spora se je znašla amsterdamska županja Femke Halsema, ki vztraja pri načrtu glede erotičnega centra, ki po vsem sodeč uživa malo podpore, tako med meščani kot ponudnicami spolnih uslug. Na srečanju z županjo v sejni dvorani na jugu Amsterdama se je zbralo na stotine jeznih domačinov, ki si ne želijo »ogromnega bordela« pred svojim pragom. Meščani so se tako nepričakovano znašli na isti strani kot spolne delavke, ki nasprotujejo preselitvi iz četrti v središču mesta z znamenitimi rdečimi neonskimi kabinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spolne delavke vztrajajo, da želijo ostati v rdeči četrti De Wallen in da so grešni kozel zaradi pritožb glede kriminala, pijančevanja in zlorabe mamil na tem območju. »Županja pravi, da smo samo turistična atrakcija,« je za AFP povedala ena od spolnih delavk po imenu Michelle.

Amsterdam se skuša znebiti podobe »mesta greha«, ki ga ima zaradi svoje znamenite rdeče četrti, in ublažiti vpliv množičnega turizma. Županja je predlagala vzpostavitev erotičnega centra s sto sobami. A preden bo kakršen koli center dejansko zaživel, lahko traja več let. Amsterdamska uprava se namerava o lokaciji centra odločiti do konca tega leta.

Marca se je na desetine spolnih delavk s transparenti z napisom Rešite rdečo četrt soočilo z županjo v mestni hiši, češ da bodo načrti škodovali njihovemu preživetju, in jo obtožili, da bo z odganjanjem posla škodovala Nizozemski. V prepir se je zapletla celo Evropska agencija za zdravila (Ema), ki močno nasprotuje dejstvu, da sta dve od predlaganih lokacij za erotični center blizu njenega novega sedeža v južnem Amsterdamu, kamor se je agencija preselila iz Londona po brexitu.