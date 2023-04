Cepljenje proti KME so ponudili po ugodnejši ceni, ker se je ZD odrekel delom stroškov storitve cepljenja, je pojasnil Planinc. Razliko med polno ceno cepiva in ugodnejšo ceno tako pokriva zdravstveni dom. Za subvencioniranje so se dločili, da razbremenijo že tako preobremenjene osebne zdravnike.

Tudi dodatni termini že zapolnjeni

V ZD Ljubljana so prvotno subvencionirano cepljenje za odrasle in otroke od 6. leta organizirali danes. Ker je bilo zanimanje večje od pričakovanja in so bili termini v enem dnevu že zapolnjeni, so se odločili za razpis dodatnih treh terminov po enaki ceni, je pojasnil Planinc. Dodatne termine so razpisali še za 21. april, 5. maj in 19. maj, vendar so bili tudi ti v eni uri že zapolnjeni. V ZD Ljubljana bodo medtem danes cepili okoli 150 ljudi. »Večinoma so naročeni, če pa kdo pride nenaročen, ga seveda vzamemo,« je na današnji novinarski konferenci pojasnila koordinatorica cepilnega centra ZD Ljubljana Urška Ivanc.

»Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu vsekakor priporočamo, ker zdravila za to bolezen ni, se pa lahko uspešno preprečuje s cepljenjem. Učinkovitost cepiva je nekje od 95 pa kar do 100 odstotkov,« je zatrdil Planinc. Dodal je, da je cepljenje sicer mogoče tudi pri osebnem zdravniku, vendar je tam cena polna.

V Sloveniji je od leta 2019 v program cepljenja uvedeno osnovno cepljenje proti KME za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto in odrasle, ki dopolnijo 49 let ter za zamudnike torej otroke, rojene v letu 2016 ali kasneje in tiste odrasli, ki so v letu 2019 ali kasneje dopolnili 49 let. Tri odmerke osnovnega cepljenja izbranim skupinam krije obvezno zdravstveno zavarovanje, je pojasnila Ivanc. Cepljenje se lahko opravi pri izbranem zdravniku.

Za osnovno cepljenje proti KME so potrebni trije odmerki cepiva. Drugi odmerek sledi od enega do tri mesece po prvem, tretji pa pet do 12 mesecev po drugem. Cepivo začne delovati po drugem odmerku. Za vzdrževanje zaščite so nato potrebni še poživitveni odmerki, prvi po treh letih, naslednji pa na pet let. Pri starejših od 60 let so poživitveni odmerki priporočljivi na tri leta.

KME je bolezen osrednjega živčnega sistema. Približno tretjina obolelih ima trajne posledice, kot so trajna ohromitev živcev, glavobol, bolečine v sklepih in mišicah, kronična utrujenost, motnje koncentracije in spomina, prizadetost sluha, en odstotek obolelih pa umre. Virus se prenaša z vbodom okuženega klopa, njihova aktivnost pa se prične z začetkom toplejšega vremena.