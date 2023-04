Kot so danes pojasnili na ministrstvu za zdravje, je svet celjske bolnišnice 24. marca sprejel sklep o imenovanju Kovačića za direktorja, ki je bil od novembra lani vršilec dolžnosti direktorja.

Za strokovnega direktorja bolnišnice pa je svet zavoda takrat imenoval prav tako dosedanjega vršilca dolžnosti Radka Komadino.

Celjska bolnišnica je ostala brez vodstva s polnim mandatom novembra lani. Svet zavoda je takrat zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci razrešil direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja. Namesto Svetelška so kot vršilca dolžnosti direktorja takrat imenovali Kovačića, Vindišarja pa je kot vršilec dolžnosti nasledil Komadina.

Septembra je namreč prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz doma upokojencev. Med zdravljenjem je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli šele, ko so umrlega že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.