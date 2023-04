V prestolnici je vnovič blestel Giannis Antetokounmpo s trojnim dvojčkom - 28 točk, 11 skokov in 10 podaj. En skok je za trojni dvojček manjkal Jrueju Holidayju s 26 točkami, 10 podajami in devetimi skoki, Bobby Portis je na poti k rekordu v rednem delu lige k zmagi dodal 19 točk in kar 20 skokov.

Goran Dragić se ni naigral. V dobrih 14 minutah je dosegel dve točki iz prostih metov, zgrešil pa vse tri poskuse, da bi iz igre zadel koš. Temu je v statistiko dodal skok in tri podaje. Milwaukee prepričljivo vodi na lestvici, saj je dosegel že 57. zmago na 79 tekmah.

Pri gostiteljih, manjkali so nosilci igre Bradley Beal, Kristaps Porzingis in Kyle Kuzma, je bil s 24 točkami najboljši Kendrick Nunn.

Denver ostaja pri 52 zmagah in vodi v zahodni konferenci, presenetljivo pa je izgubil pri zadnjeuvrščeni ekipi v Houstonu s 124:103. Za zmagovalce je kar 32 točk dosegel Jalen Green, tekmo pa so odločili razpoloženi soigralci, saj je še šesterica teksaških košarkarjev dosegla dvomestno število košev. Eden od ključnih elementov tekme je bil tudi skok, ki so ga gostitelji dobili s 55:47.

Za Denver je Michael Porter Jr. dosegel 23 točk, Nikola Jokić pa 14 točk in 10 skokov. Vlatko Čančar je v petih minutah in pol na koš vrgel enkrat in zgrešil, dosegel pa dve asistenci. Sicer pa je Denver tekmo izgubil v zadnji četrtini. To so gostitelji dobili kar z 38:18.

Embiid z 52 točkami

Omeniti velja še zmago Philadelphie nad Bostonom s 103:101. Joel Embiid je za zmagovalce dosegel kar 52 točk, tudi odločilna prosta meta 9,8 sekunde pred koncem za neulovljivih 103:96.

Pomembno zmago je v boju za nadaljevanje sezone dosegla Minnesota. Ta je pri Brooklynu slavila s 107:102 in ima zdaj na zahodu v boju za končnico tri zmage prednosti pred Dallasom in Luko Dončićem. Taka je tudi prednost Los Angeles Lakers, ki so po podaljšku prišli do zmage s 135:133 pri Utahu. Na treh zmagah razlike pa ostaja tudi New Orleans, ki pa je na domačem parketu s 101:103 izgubil s Sacramentom.

V boju za 10. mesto je tako kot kaže ulovljiva le še Oklahoma. Dallas ima do konca rednega dela še tri tekme. Že danes bo bržkone odločilen obračun s Sacramentom.