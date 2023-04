Dostavljalci hrane začasno brez identifikacijskih številk

Dostavljalci hrane na platformah glovo in wolt od preteklega tedna začasno ne potrebujejo več identifikacijskih številk na dostavljalskih torbah. Identifikacijske številke so umaknili do zaključka postopka, ki ga je zoper platformi sprožila informacijska pooblaščenka.