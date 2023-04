Dallas v zadnjem obdobju kar po tekočem traku zapravlja priigrano v prvi polovici sezone. Kljub temu, da so šli ekipi na roko številni drugi rezultati tekmecev, so Mavericks s slabo serijo sedmih porazov na zadnjih osmih tekmah zapravili priigrano.

Dončić je tokrat, sicer iz nemogočega položaja, zgrešil tudi zadnji poskus za tri točke, ki bi pomenil preobrat. Najboljši v dresu Dallasa je bil tokrat Kyrie Irving z 41 točkami. V končnici pa je naredil tudi prekršek tik pred koncem, kar je z zadetima prostima metoma kaznoval Trae Young.

V boju za končnico Dallas čakajo še tri tekme rednega dela, glede na trenutno slabo formo pa bo naloga izjemno težka. Tekmeci bodo Sacramento, Chicago in za konec teksaški derbi s San Antoniom. Edina res dosegljiva ekipa je 10. Oklahoma, ki so jo ponoči s 128:118 ugnali Phoenix Suns.

Na lestvici na zahodu ima Minnesota dve zmagi prednosti in je skoraj neulovljiva, Los Angeles Lakers in New Orleans na sedmem in osmem mestu bežita za tri zmage.

Gledalci pa so v Atlanti tokrat videli pravo poslastico. V rednem delu je odločal zadnji met Christiana Wooda, ki pa so ga gostitelji ob vodstvu s 123:121 ustavili s prekrškom. Wood pa je 1,2 sekunde pred koncem zadel le en prosti met, po skoku pa je odbita žoga končala v avtu in vnovič v rokah Dallasa.

Po minuti odmora in zadnji akciji je sledil še en prekršek in JaValu McGeeju se je ponudila priložnost za preobrat, a je tudi on zadel le en poskus in tekma se je prevesila v podaljšek, v katerem je Irving dosegel kar 14 točk, a je bila prednost vseskozi na strani gostiteljev. Za zmagovalce je 25 točk dosegel Murray Dejounte, Young pa 24.

»Iz tega se lahko naredi scenarij za film. Celo sezono nisem igral, nato pa pride trenutek, ko moraš zadeti dva prosta meta za zmago. Na žalost sem enega zgrešil in sledil je podaljšek. Ta film tako ne bo doživel velike premiere, ampak bo izdan le na DVD-ju,« je po tekmi povedal nesrečni junak Dallasa McGee, ki pa je skupaj dosegel enajst točk in šest skokov.

Čančar in Dragić se nista naigrala

Denver, vodilna ekipa zahoda, je tudi brez Nikole Jokića s 112:110 premagal prvake Golden State Warriors. Uspešno sta ga zamenjala Michael Porter Jr. z 29 in Jamal Murray s 26 točkami. Vlatko Čančar se v treh minutah in pol ni naigral. Zgrešil je edini poskus, v statistiko pa dodal dve podaji. Pri Golden Statu je 25 točk dosegel Klay Thompson.

Tekma je bila v končnici še kako zanimiva. Še tri minute pred koncem je Denver vodil s 110:100, Thompson pa je 20 sekund pred koncem dosegel koš za 110:112. Golden State se je še enkrat dokopal do žoge, Thompson pa je poskušal kar dvakrat, a bil obakrat nenatančen.

Milwaukee je s 117:104 ugnal Philadelphio, Goran Dragić pa je za zmagovalce odigral slabo minuto in pol ter zgrešil oba meta na koš. Giannis Antetokounmpo je bil s 33 točkami in 14 skoki najboljši posameznik večera, Tyrese Maxey pa je za poražence dosegel 29 točk, Joel Embiid pa eno manj. Milwaukee je že s 56. zmago v sezoni potrdil prvo mesto v ligi.