Osemletna deklica je bila na robu smrti, ko jo je policija pred dnevi našla v domačem stanovanju v Beogradu, v katerem naj bi jo imel njen oče Uroš Pašaljić zaprto dve leti. Deklica je večji čas svojega življenja domnevno preživela v kadi, od koder so jo odnesli na dnevno svetlobo, ki jo je videla le redko. Po pisanju srbskih medijev deklica zelo slabo govori in ne hodi, v bolnišnico so jo pripeljali v tako slabem stanju, da je njena podoba spravila zdravnike v jok. Hranijo jo po drobtinicah, da ji s prevelikimi količinami ne bi škodili. Oče naj bi jo namreč stradal, bila je hudo podhranjena. Če je ne bi rešili, bi najverjetneje v nekaj dneh umrla. Pri starosti osem let tehta le deset kilogramov. Zdravniki imajo težave že pri pregledih, saj vsakič ko vidi kakšnega odraslega moškega, plane v jok. Po navedbah neimenovanega vira začne kričati, se prijema za želodec in joče. Najhujše posledice zanjo bodo gotovo psihološke, so si enotni strokovnjaki.

Očeta so prijeli nekaj dni zatem, pred preiskovalnim sodnikom je po večini molčal, izgovarjal pa se je, da zadnja leta veliko pije in se drogira. Ni se pozanimal, ali je njegova deklica sploh živa ali ne. Zaradi ponovitvene nevarnosti, nevarnosti pobega in vplivanja na priče so mu odredili enomesečni pripor. Preiskava že poteka, Pašaljiću pa očitajo, da je v dveh letih ogrožal dobrobit hčere in jo zlorabljal. Policija bo preiskovala tudi, ali je bil nasilen do svoje partnerice, ki ji je prejšnji teden vsej krvavi uspelo pobegniti iz stanovanja ter policiji prijaviti slabo stanje osemletnice. »Izvrsten oče je,« pa osumljenca brani dekličina mama, ki je že pred leti izgubila skrbništvo nad hčerjo. Ko je pod vplivom drog ubila svojo mamo, je namreč pristala v psihiatrični bolnišnici. Prepričana je, da bivši mož ni zlorabljal njunega otroka, temveč je za vse kriva njegova sedanja partnerica. »On ni takšen, veste. Hčer sem nedavno videla prek videopovezave, v živo pa že dolgo ne,« je še dodala.

Medtem pristojni ugotavljajo, katere institucije so soodgovorne za situacijo, saj niso pomagale, ko bi morale. Pod drobnogledom so center za socialno delo, šola, ministrstvo za družino in še kdo. tak