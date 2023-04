Upokojevanje: Ni prostora za starce

Zaostrene gospodarske in demografske razmere tudi Slovenijo silijo v dvig upokojitvene starosti in v podaljšanje delovne dobe. V prid ukrepu na prvi pogled govori tudi to, da so starejši danes v povprečju dlje zdravi kot pred desetletji. Vendar za delo po 60. letu starosti ni velikega zanimanja niti pri delodajalcih niti pri delavcih.