Da se je od 1. do 29. marca na posebnem računu območnega združenja Rdečega križa Dravograd zbralo 206.029,85 evra sredstev, je družina Fratar iz Dravograda danes objavila na družbenem omrežju Facebook, kjer imajo profil z imenom Katra Fratar.

»Občutki so nepopisni, to moraš doživeti. Mislim, da gremo že kar proti 230.000, mogoče celo 250.000 evrom,« je za STA danes dejal Aleksander Fratar, eden od treh bratov Fratar.

Družina Fratar je za starodobnika, ki je bil v lasti bivšega predsednika Boruta Pahorja, v okviru njegove dobrodelne akcije Katra za dober namen na dražbi plačala 60.000 evrov. Sredstva je Pahor namenil Inštitutu zlata pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja, katro pa na slovesnosti 18. februarja na Vranskem predal družini Fratar.

A družina katre ne bo obdržala, saj je z njo v začetku marca zagnala novo dobrodelno akcijo. Bratje Fratar z njo že ves mesec potujejo po Koroški, opravili so vrsto obiskov, na družbenih omrežjih objavili številne fotografije in zahvale vsem, ki so darovali sredstva v okviru akcije. V petek se odpravljajo še v Črno na Koroškem.

Po zaključku akcije bo žrebanje, v katerem bodo sodelovali vsi, ki bodo na račun Rdečega križa nakazali dobrodelna sredstva, ne glede na višino sredstev, ki jih bodo nakazali. Žrebanje novega lastnika starodobnika bo na javni prireditvi v torek ob 15. uri v dvorani Šic D v Dravogradu, žreb pa bo opravil nekdanji predsednik Pahor.

"Zelo smo zadovoljni. Ko bo morala katra od naše hiše, nam bo malo žal," je še dejal Aleksander Fratar, ki upa, da se bo morebiti tudi naslednji lastnik starodobnika malo zgledoval po njih. Pri tem so pripravljeni tudi pomagati.

Sredstva zbirajo še danes in v petek. Podatki za nakazilo za pomoč otrokom z rakom oz. za naložbe v izboljšanje diagnostičnih naprav slovenjgraške bolnišnice, so: Območno združenje Rdečega križa Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, namen plačila: Katrca 2. krog, TRR: SI56 6100 0001 9303 056, koda namena: CHAR, sklic: 3-2023, je razvidno iz objavljenega obvestila Družine Fratar in območnega združenja Rdečega križa.