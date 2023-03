O počutju.

Veliko boljše kot po norveški turneji, na kateri sem zbolel. Nekateri tekmovalci so že na norveško turnejo prišli bolni, drugi smo zboleli na njej. Virus se je prenašal z enega na drugega. Imel sem povišano temperaturo, zamašen nos, kot slišite, glas še vedno ni pravi.

O tem, kako je doživel norveško turnejo, katere vrhunec so bili poleti v Vikersundu.

Na vsej turneji sem nastopal dobro. Zelo dobro sem startal v Oslu z zmago in drugim mestom. Nato sem zbolel in v Lillehammerju v kvalifikacijah ter na prvi tekmi (18. mesto, op. p.) nastopil s povišano temperaturo. Glede na težave z zdravjem in vremenske razmere je bil nastop vrhunski na drugi tekmi v olimpijskem mestu z drugim mestom. V Vikersundu se je malo poznalo, da mi je bolezen pobrala nekaj energije. Imel sem premalo telesne moči, zato se čez radij nisem zapeljal po željah, da bi naredil popoln polet. Na prvi tekmi (5. mesto, op. p.) sem naredil preveč napak, da bi bil na stopničkah, kar mi je uspelo naslednji dan. Glede na stanje, v kakršnem sem bil, sem iztržil maksimum.

O tem, kako občuti dolgo sezono, ki se je začela 4. novembra v Visli na Poljskem in se bo končala 2. aprila v Planici.

Ko sem prišel z norveške turneje, bi najraje ostal doma, saj počutje zaradi bolezni ni bilo dobro. Ne glede na to, kako dolga je sezona, jo je treba oddelati do konca. Potrudil se bom po najboljših močeh.

O tem, kako je celotno sezono, ki je dolga pet mesecev, zadržal dobro formo, saj ni imel velikih nihanj.

Takšen je bil načrt pred sezono in ponosen sem na izvedbo. Imel sem le dva spodrsljaja brez točk. V Saporu sem bil 50., v Lake Placidu pa zaradi težav z zadrgo nisem mogel skočiti v kvalifikacijah. Lepo sem stopnjeval skoke. Malo padca je bilo le po novoletni turneji, zato bomo po koncu sezone sedli s trenerji in premleli, kaj je šlo v tistem obdobju narobe. To je izziv za prihodnost. V vsaki sezoni, ne glede na to, ali je dobra ali slaba, se nekaj naučim. Pluse in minuse je treba dati na kup, nato pa potegneš črto. Iz tega rasteš, da pluse nadgrajuješ in minuse spreminjaš v pluse.

O tem, da v skupnem seštevku svetovnega pokala lahko osvoji tretje mesto, saj za Poljakom Dawidom Kubackim, ki je zaradi zdravstvenih težav soproge že končal sezono, pred zadnjima dvema tekmama posameznikov zaostaja za 73 točk.

Problem je v tem, kar se je zgodilo Kubackemu, saj si on zasluži uvrstitev med najboljše tri. Z Dawidom sem se slišal, zato sem dan prej, kot je zapisal na družbenih omrežjih, izvedel, da se je ženino zdravstveno stanje izboljšalo. Seveda se bom boril, forma je dobra in verjamem, da lahko skočim na stopničke v skupnem seštevku svetovnega pokala.

O slovenskem troboju Timi Zajc (171 točk), Domen Prevc (163 točk) in Anže Lanišek (154 točk) za bronasto kolajno v posebnem točkovanju poletov.

Ker smo razvrščeni od tretjega do petega mesta, bo še zelo zanimivo. Celotna moja letošnja sezona je v znamenju številke tri. Za tretje mesto se bori Slovenija kot reprezentanca v pokalu narodov, sam pa za skupni seštevek svetovnega pokala in v posebnem točkovanju poletov. Tudi novoletno turnejo in norveško turnejo sem v skupnem seštevku končal na tretjem mestu. Lepo bi bilo sezono skleniti s petimi številkami tri. Kot vse kaže, mi je trojka usojena. Kakšno stvar je treba prihraniti še za naslednje sezone.

O tem, kaj si želi v Planici.

Ker sem izpolnil skoraj vse cilje v sezoni, bom ta konec tedna le še užival.

O tem, da vremenska napoved za Planico ni ugodna.

Vreme lahko povzroči težave vodstvu tekmovanja, ki bo moralo odločati o izvedbi tekme. Bomo videli, kaj se bo dogajalo.

O kliku, da je iz odličnega skakalca postal tudi vrhunski letalec.

Ni dvoma, da je bila pot dolga, naporna in stresna. Prišlo je do spremembe miselnosti in tehnike od takrat, ko sem prvič prišel v svetovni pokal, do danes. Spoznal sem, da se v skoku ni treba metati na zobe. Če je tega preveč, ob preletu čez hrbtišče ustaviš skok, izgubiš veliko hitrosti in višine ter nato le padeš v drugi del leta. S pravim pristopom zdaj v drugem delu pridobivam in letim daleč.

O primerjavi med štirimi letalnicami na svetu.

Glede na to, da letos v Vikersundu ni bilo mogoče leteti daleč, je norveška velikanka zdaj na drugem mestu. Planica je prva, Kulm in Oberstdorf pa sta zelo izenačena.

O izidu dvoboja Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda (380 točk) in Avstrijca Stefana Krafta (320 točk) za mali kristalni globus v poletih.

Granerud ima prednost v točkah, a ne morem napovedati. Naj se udarita in bosta videla, kdo bo boljši. Upam, da na koncu jaz.

O tem, kako je videl zgodovinske prve polete žensk na letalnici v Vikersundu.

Zelo pozitivno so me presenetile. Nobena ni bila tako kritična, da bi jo premetavalo po letalnici. Videlo se je, da so jih trenerji psihološko dobro pripravili na letalnico in polete. Na koncu je bilo lepo gledati tri najboljše letalke.

*** 14 uvrstitev na stopničke na 30 tekmah posameznikov v letošnji sezoni ima Anže Lanišek: štiri zmage, sedem drugih in tri tretja mesta. Na tretjem mestu je končal tudi v skupnem seštevku novoletne turneje (osem skokov) in norveške turneje Raw Air (18 skokov). 27-krat je v karieri Lanišek stal na odru za zmagovalce.