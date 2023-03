Predsednik odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Krunoslav Pavlović je na današnji novinarski konferenci povedal, da zobozdravnike skrbi za ustno zdravje prebivalstva, saj 560.000 ljudi nima opredeljenega osebnega zobozdravnika. »Menimo, da s tako prenovo še dodatno zmanjšujemo dostopnost do zobozdravstvenih storitev,« je opozoril.

Opozarjajo, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) z ukinitvijo doplačila za strojno obdelavo koreninskih kanalov na primarni ravni uvedel tehnološko in materialno bistveno dražjo storitev, za to pa ni namenil dodatnega denarja, kar zobozdravstvenim ambulantam povzroča dodatne stroške.

Pavlović je dejal, da bodo zobozdravniki, če bo model obveljal, bolnike napotili na sekundarni nivo, nekateri pa bodo te storitve opravljali le kot zasebniki. Opozoril je, da je na sekundarnem nivoju le šest programov, že sedaj pa čakalne dobe znašajo dve leti. »Nekateri kolegi pa bodo skušali ta izpad kompenzirati z dvigom doplačil na drugih področjih, se pravi zalivk, protetike in ostalih storitev,« je povedal.

Ocenjeni stroški naj bi bili povsem nerealni

Zobozdravnica Alenka Karabonja iz Sindikata zobozdravnikov Slovenije Dens je opozorila, da ZZZS ni upoštevala materialne stroške širjenja kanalov in amortizacije, stroški dela pa so nerealni. Dejala je, da pri strojnem širjenju kanalov le materialni stroški presegajo plačilo ZZZS. Karabonja je ob tem dejala, da sindikat razmišlja o oblikah protesta in pritisku na zavarovalnico, saj se želijo pogajati za »sodobne standarde z realnimi cenami«.

»Žal nam je, da je zavod enostransko posegel in določil standarde in normative na tem področju, pri čemer ni upošteval stroke in posvetovalnih organov. Bojimo se, da v najslabšem primeru to lahko vodi tudi do ogrožanja zdravja pacientov«, je dejal Pavlović. Ob tem predlagajo uvedbo nove ureditve, ki bo upoštevala tudi mnenje stroke, do takrat pa naj se obstoječa ureditev zamrzne, zobozdravnikom pa še naprej omogoča zaračunavanje doplačil za strojno širjenje zobnih kanalov.

Anketa med zobozdravniki, člani zdravniške zbornice, je pokazala, da 69 odstotkov zobozdravnikov meni, da ZZZS časovni normativ za endodontsko zdravljenje strokovno ni sprejemljiv, 83,1 odstotka zobozdravnikov pa je odgovorilo, da ne morejo pokriti dejanske materialne stroške zdravljenja, kot ga predlaga ZZZS.

Zobozdravniki so izračunali, da bi po novem normativu morali opraviti 72 zdravljenj koreninskih kanalov več, ker pa gre za časovno zelo zahtevne storitve, bi to zobozdravnikom naložilo 19 delovnih dni v letu več. Opozarjajo, da bi se zato znižali normativi drugih zobozdravstvenih storitev, ki jih zobozdravniki še opravljajo.

V ZZZS so v odzivu na javno tribuno zapisali, da zobozdravniki niso uspeli utemeljeno predstaviti stroškovne analize, ki bi dokazala, da so prenovljene cene prenizke. Pavlović je danes dejal, da so vse stroške predstavili. »Jaz mislim, da gre za nerazumevanje zavoda, kaj se v realnem sektorju v bistvu dogaja,« je dodal.