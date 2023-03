Oblaki dima in pepela so se danes dvignili na okoli 600 metrov, v torek pa so dosegli 2500 metrov višine.

Vulkan je decembra 2018 v silovitem izbruhu, ko je izgubil tudi velik del vrha, med drugim sprožil tudi velik cunami. Umrlo je več kot 430 ljudi, na tisoče pa jih je bilo poškodovanih.

Anak Krakatau, prevodu otrok Krakataua, je sicer nastal na ostankih legendarnega vulkana Krakatau. Njegov izbruh avgusta 1883 je bil eden močnejših vulkanskih izbruhov v znani zgodovini. Tedaj je zaradi tega izbruha umrlo več kot 35.000 ljudi.

Morje med Javo in Sumatro je sicer zelo seizmično aktivno. Leži na t.i. ognjenem obroču, kjer so potresi in vulkanski izbruhi zelo pogosti.