Toda denarja ne zmanjkuje povsod po televiziji, pa ne govorimo samo o serijskem zaposlovanju kadrov, pokornih Janezu Janši in njegovim somišljenikom. Govorimo o prenosih nedeljskih bogoslužij iz katoliških cerkva. Tu stroški niso problem. Tu Urbanija ne skopari.

Pa vendar so do nas že prišle tudi govorice o nezadovoljstvu pri cerkvenih organih naših škofij. Pravijo, da neposredni prenosi niso nujno dobri, saj tako v cerkev k maši ne pride več dovolj vernikov, ki bogoslužje pač spremljajo na televizijskih zaslonih. To pa seveda pomeni, da naši župniki zaradi Urbanije ne morejo do drobiža, ki ga verniki navadno pustijo ob svojem obisku.