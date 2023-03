Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz nadaljuje z odličnimi igrami. Po turnirski zmagi na prvem letošnjem turnirju serije masters v Indian Wellsu sta v Miamiju njegovo moč občutila Facundo Bagnis in Dušan Lajović. Argentinec in Srb sta imela skupno zgodbo v tem, da je Španec v prvem nizu obema zavezal kravato, v drugem pa ga je namučil Lajović, saj se je zavlekel v podaljšano igro, v kateri je Alcaraz izkoristil četrto zaključno žogico. Več dela ima na Floridi ženska zmagovalka Indian Wellsa. Jelena Ribakina je namreč v drugem krogu proti Španki Pauli Badosa v drugem nizu rešila zaključno žogico ter napredovala med najboljšo šestnajsterico z zmago s 3:6, 7:5, 6:3.

»Z ravnijo svoje igre sem zelo zadovoljen. Nikoli ni preprosto menjavati lokacije in že v uvodnih krogih pokazati vrhunske igre, kar mi je v Miamiju uspelo. Res je sicer, da sem si proti Dušanu po vodstvu s 5:3 otežil nalogo in izgubil svoj servis za zmago, a sem ostal zbran tudi v nadaljevanju dvoboja,« pravi Carlos Alcaraz, ki se bo za uvrstitev v polfinale pomeril z domačinom Tommyjem Paulom. »Dobro se zavedam kvalitete naslednjega nasprotnika. Navsezadnje sem z njim izgubil edini medsebojni dvoboj. Vem, da me bo le odlična igra vodila v četrtfinale,« meni številka 1 svetovnega tenisa.

V ženski konkurenci turnirja v Miamiju kaže izpostaviti Bianco Andreescu. Kanadčanka je v teniškem svetu nase opozorila pred štirimi leti, ko je kot 18-letna najstnica osvojila turnir največje četverice v New Yorku. V nadaljevanju kariere njena športna pot ni bila tako uspešna, kot si je želela in je od nje po senzacionalnem uspehu pričakovala svetovna javnost. Dvaindvajsetletna teniška igralka v Miamiju igra zelo kvaliteten tenis, s katerim je v prvih treh krogih izločila tako uveljavljene igralke, kot so Britanka Emma Raducanu, Grkinja Maria Sakari in Američanka Sofia Kenin. »V Miamiju sem dosegla nekaj svojih največjih uspehov. Kljub temu lahko rečem, da se še nikoli nisem počutila tako dobro kot letos,« dviguje apetite Bianca Andreescu.

Najboljši slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek ste se po turnirjih na trdi podlagi preselili na pesek. Tako Ljubljančanka kot Konjičanka bosta ta teden igrali na turnirju serije challenger v Mehiki. Njuna nastopa bosta za slovenski teden še pomembnejša, saj bosta obe nosilki slovenske reprezentance na najpomembnejšem ekipnem dvoboju v njuni karieri, ko se bo Slovenija 14. in 15. aprila v Kopru v odločilnem krogu kvalifikacij za nastop v elitni skupini pokala Billie Jean King pomerila z Romunijo. Tekmeci Slovenije so sporočili, da bodo na Obali v romunskem dresu nastopile Ana Bogdan, Irina Maria Bara, Jaqueline Adina Cristian in Anca Alexia Todoni.