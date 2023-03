Nepreslišano: Peter Grum, generalni direktor Fursa

Čeprav nekateri davčni svetovalci prepričujejo zavezance, da naj bi nekatere prakse pomenile le davčno optimizacijo, ki je zakonita, ugotavljamo, da veliko primerov v praksi pomeni nedovoljeno davčno izogibanje. Gre na primer za preusmerjanje dohodkov in dobičkov, ki so ustvarjeni v Sloveniji in na katere bi moral biti plačan 19-odstotni davek v Sloveniji, v Bosno, kjer je davek 10 odstotkov, brez izpolnjenih dejanskih podlag za takšen prenos dobičkov.