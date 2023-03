Vreme: Ponoči se bo pooblačilo, do jutra bo dež od severa zajel večji del Slovenije

V soboto bo sprva oblačno in deževno, jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija, čez dan pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.