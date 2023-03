Dogajanje v rednem delu lige NBA se preveša v sklepno fazo, saj je tekem pred začetkom končnice vse manj. Izenačenost moštev v letošnji sezoni je izjemna, zato je pomemben prav vsak obračun. V zahodni konferenci denimo trenutno četrtouvrščeni Phoenix in 13. Portland loči »le« šest zmag. Tudi v vzhodni konferenci se lahko 13. Orlando še bori za uvrstitev na dodatni turnir za končnico, saj za desetim Chicagom zaostaja za štiri zmage. Od Slovencev sta v odličnem položaju Vlatko Čančar, ki je z Denverjem na prvem mestu Zahoda, in Goran Dragić, ki je z Milwaukeejem na vrhu Vzhoda. Zlati slovenski kapetan sicer zaradi težav z levim kolenom še vedno ni debitiral v dresu novega delodajalca. Nekoliko težavnejši je položaj Dallasa, ki je po povratku Luke Dončića po poškodbi klonil proti Golden Statu s 125:127.

Potem ko je izpustil pet tekem zaradi poškodbe leve stegenske mišice, se je Luka Dončić vrnil v velikem slogu, saj je 30 točkam dodal kar 17 asistenc in sedem skokov. A brez Kyrieja Irvinga Dallas ni mogel ugnati Golden Stata. Slovenski zvezdnik tudi to pot ni mogel iz svoje kože in se je celotno tekmo pritoževal nad delilci pravice, ki so sicer zaradi poteze, ko so med minuto odmora spremenili odločitev in je nasprotnik dosegel lahek koš, ujezili tudi lastnika kluba Marka Cubana. »Za tiste, ki vas zanima, kaj se je dogajalo minuto in 43 sekund pred koncem tretje četrtine, naj razložim. Sodniki so dosodili žogo za Dallas. To je povedal tudi napovedovalec v dvorani. Sledila je minuta odmora, med katero so sodniki spremenili odločitev, a nam tega niso povedali. Videli so, da so se naši igralci postavili na drugo stran igrišča, a nato dali žogo Golden Statu, ki je dosegel lahek koš. Obrnilo se je tako, da sta ti dve točki odigrali ključno vlogo na tekmi. To mora biti največja sodniška napaka v zgodovini lige. Vse, kar bi morali narediti, je, da bi nam sporočili spremenjeno odločitev, a je nikoli niso,« je na twitterju bentil Mark Cuban in dodal, da je Dallas poslal uradno pritožbo ligi NBA.

Dallasu tako vse bolj grozi, da se ne bo prebil v končnico v letošnji sezoni, potem ko je v lanski presenetil in prišel vse do finala zahodne konference. Trenutno je na devetem mestu Zahoda. »Vzdušje v slačilnici ni dobro. Drugače niti ne more biti. Vsakič, ko izgubiš, je tako. Osredotočiti se moramo na zmage in preboj v končnico,« je povedal Luka Dončić, ki je ob koncu tekme sodniški trojici gestikuliral, češ da je podkupljena. »Tudi sodniki so le ljudje in delajo napake. Verjetno bi moral manj komunicirati z njimi,« pravi Dončić, ki se sicer po vrnitvi na parket počuti dobro. »Bolje, kot sem pričakoval. Sicer sem zgrešil nekaj lahkih metov, a tudi to bo prišlo. Proti koncu tekme sem sicer bil malce upehan, a se bo kondicija hitro vrnila.«