V francoski prestolnici se je po podatkih sindikata splošne konfederacije delavcev (CGT) zbralo 800.000 ljudi, a uradni podatki bi bili lahko precej nižji.

O protestih so danes poročali tudi iz drugih francoskih mest. V Marseillu se je po podatkih sindikatov zbralo 280.000 ljudi, v Bordeauxu 110.000, Nantesu 80.000 in Rennesu 35.000. Po uradnih podatkih naj bi bilo protestnikov precej manj.

Francoska policija je pred tem sporočila, da na današnjih protestih po vsej državi pričakuje »med 600.000 in 800.000 ljudi«, od tega od 40.000 do 70.000 v prestolnici. Opozorili so, da znova pričakujejo tudi napetosti in nasilje.

V Parizu je dejansko prišlo do izgredov, potem ko so nekateri protestniki začeli metali kamenje in molotovke, policija pa je proti njim uporabila solzivec in palice. Ponekod so zažigali kupe smeti, ki se zaradi stavke smetarjev nabirajo na pariških ulicah. Posredovati so morali gasilci, poroča AFP.

Po poročanju francoske televizije Franceinfo je več sto v črno oblečenih pripadnikov t. i. črnega bloka razbijalo okna ter klopi in druge predmete na ulicah.

Iz strahu pred izbruhom nasilja so v Parizu danes vpoklicali okoli pet tisoč pripadnikov varnostnih sil, še poroča AFP. Po podatkih policije so pridržali 14 ljudi.

Zaprte znamenitosti

V Parizu in okolici so za javnost zaprli več znamenitosti, med katerimi so tudi Eifflov stolp, Versajska palača in Slavolok zmage, pariške komunalne službe pa obljubljajo stavko vsaj do ponedeljka, medtem ko se mesto utaplja v smeteh.

Zaradi protestov je v Parizu danes močno moten cestni in železniški kot tudi promet na podzemnih železnicah, saj so sindikati pozvali k blokadam.

Protestniki so davi blokirali pot do terminala na letališču Charles de Gaulle v Parizu, nacionalna železniška družba SNCF pa je sporočila, da je bila odpovedana polovica vseh hitrih vlakov po vsej državi, medtem ko je po navedbah sindikata stavkala četrtina osebja.

Zaradi blokad na poziv sindikata CGT sta zaprti tudi pristanišči v Marseillu in Brestu, v več mestih po državi so protestniki blokirali dostop do železniških in avtobusnih postaj. Zaradi stavk v rafinerijah prihaja tudi do težav pri oskrbi z gorivom.

Vlada je po navedbah AFP potrdila, da je »situacija kritična« - na 15 odstotkih francoskih bencinskih servisov naj bi primanjkovalo goriva, v več departmajih na zahodu države pa naj bi takšnih servisov bilo več kot 40 odstotkov.

S pomanjkanjem goriva se poleg bencinskih servisov soočajo letališča, predvsem v pariški regiji. Generalni direktorat za civilno letalstvo (DGAC) je pozval letalske družbe, naj danes in v petek odpovedo 30 odstotkov letov na letališču Pariz-Orly in 20 odstotkov na drugih letališčih v regiji.

Obsežne motnje v prometu so znova sprožile tudi vprašanje, če bo Francija lahko gostila britanskega kralja Karla III., ki naj bi v nedeljo prispel v Pariz na prvi državniški obisk v tujini v času svojega vladanja. Britanska vlada je danes sporočila, da pri načrtovanju obiska ne bo sprememb.

Do novih protestov danes prihaja po tem, ko je francoska vlada minuli četrtek s pomočjo ustavnih pooblastil in mimo parlamenta sprejela sporno reformo, s katero se upokojitvena starost z 62 zvišuje na 64 let, obenem pa se podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno.

Čeprav je vlada ravnala v skladu z ustavo, je ta poteza podžgala in radikalizirala protestnike. Francozi so v zadnjih dneh v spontanih in pogosto napetih demonstracijah izražali svojo jezo na ulicah številnih mest po državi, predvsem v Parizu. Reformo in proteste je v sredinem televizijskem intervjuju naslovil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, toda sindikatov in nasprotnikov reforme ni prepričal.