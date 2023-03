Nabor instrumentov denarne politike Evropske centralne banke (ECB) je po njihovih zagotovilih dovolj obsežen, da po potrebi zagotovi likvidnostno podporo finančnemu sistemu in ohrani nemoteno transmisijo denarne politike.

»V Banki Slovenije ob tem ponavljamo, da tako kot v evrskem območju tudi slovenski bančni sistem posluje stabilno, prav tako ostaja visoka njegova likvidnost,« pa so pojasnili glede slovenskega bančnega sistema.

Pristojni organi v Evropi in po svetu danes mirijo vlagatelje glede stanja svetovnega bančnega sektorja, potem ko je švicarska banka UBS napovedala prevzem Credit Suisse. Slednjo so pretresali številni škandali, pod novimi pritiski pa se je znašla, ko je propad dveh regionalnih ameriških bank SVB in Signature pretresel trge, banka pa je v letnem poročilu opozorila na šibkost notranjih kontrol.

Predsednica ECB Christine Lagarde je v nedeljo povedala, da je bančni sektor območja evra odporen, z močnim kapitalskim in likvidnostnim položajem. Tudi predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell je zatrdil, da je kapitalski in likvidnostni položaj ameriškega bančnega sistema močan, ameriški finančni sistem pa je odporen.

Guverner francoske centralne banke Francois Villeroy de Galhau je danes dejal, da Credit Suisse in bančna nestabilnost v ZDA ne zadevajo evropskih bank. Zatrdil je, da so francoske banke zelo trdne in poslujejo brez težav. Podobno so poudarili v britanski centralni banki, da britanski bančni sistem ostaja varen, trden in dobro kapitaliziran.