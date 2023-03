Poročali smo že o nasilni smrti dvanajstletne Luise, ki je v soboto zvečer izginila na poti od prijateljice do doma, njeno truplo pa so naslednji dan našli ob kolesarski poti v gozdu blizu njenega doma v Freudenbergu v Nemčiji. »Otrok je umrl zaradi številnih ran z nožem, posledično je izgubila preveč krvi,« je o vzroku smrti povedal tožilec iz mesta Koblenz Mario Mannweiler. Primer se je na tej točki dodatno zapletel. Policija je skoraj takoj imela osumljenki, šokantno pa je bilo, da sta stari dvanajst in trinajst let. Po navedbah vodje kriminalistov v Koblenzu Floriana Lockerja sta deklici na prvem zaslišanju podali nasprotujoče si izjave, po drugem pa sta zločin priznali. Žrtev je bila zabodena 32-krat, morilsko orožje, šlo naj bi za manjši nož, pa policija še išče.

Bile so prijateljice

Pristojni so zaradi mladoletnosti žrtve in storilk o primeru redkobesedni, so pa potrdili, da so se dekleta med seboj poznala, še več – bile so prijateljice, starejša je bila celo žrtvina sošolka. Po poročanju nemških medijev je bila Luise na obisku pri 13-letni prijateljici kakšne tri kilometre stran od doma. Na neki točki se je dvojici pridružila še tretja, 12-letna deklica, priče so videle, kako so vse tri odšle v gozd. Starejša od osumljenk, 13-letnica, naj bi mlajšo prisilila, da ji pri umoru pomaga. Dekleta naj bi se kak dan pred tem skregala, po pisanju nekaj nemških medijev prek aplikacije TikTok. Iz maščevanja, ker naj bi zmerjala eno od osumljenk, naj bi jo dekleti ubili. V časniku Spiegel medtem poročajo, da je bila Luise tista, na katero so se spravljali šoli in da je bila ona žrtev mobinga. Pišejo še, da sta dekleti po krvavem dejanju šli domov, kasneje pa se Luisinim staršem zlagali, kako nimata pojma, kje je deklica ter se pretvarjali, da ju zelo skrbi zanjo.

Primer osupnil tudi strokovnjake

Dvanajstletno Luise so iskali celo noč s sobote na nedeljo, na terenu so bili gasilci, policisti, vodniki iskalnih psov, na pomoč je priskočila tudi ekipa s helikopterjem in termovizijsko kamero. Njeno truplo so našli v nedeljo v gozdu ob kolesarski poti v bližini njene domače vasi Freudenberg, kakih 80 kilometrov vzhodno od Kölna. Pot, ob kateri so jo našli, ni bila tista, po kateri je običajno hodila domov, je poudarila policija. Še več, bila je v nasprotni smeri. »Še celo za nas je to nenavadno, šokantno dejanje,« je bil iskren tožilec Mannweiler, tudi ministrskega predsednika zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Hendrika Wüsta pa je primer osupnil. »Nepredstavljivo in skoraj neznosno je spoznanje, da so otroci sposobni takšnih dejanj,« je pripomnil. »To delo opravljam že 40 let, pa me je ta primer še vedno pustil brez besed,« je dodal namestnik direktorja policije v Koblenzu Jürgen Süs.

Sodili jima bodo po postopku za mladoletne

Osumljenkama, starima 12 in 13 let, ne grozi kazenski pregon, saj je v Nemčiji meja za kazensko odgovornost pri 14. letih. Sodili naj bi jima po postopkih za mladoletnike, ki pa niso niti približno tako strogi kot za odrasle. A vendarle ne bosta tako hitro prišli na svobodo, če bosta spoznani za krivi. Dekleti sta trenutno v centru za pomoč mladih, kjer sta pod nadzorom, po navedbah tožilca pa gre za poseben kazenski primer.

V Freudenbergu, v katerem živi nekaj manj kot dvajset tisoč ljudi, zastave na te črne dni plapolajo na pol droga. Mesto žaluje. »Vsi smo globoko pretreseni. V mislih smo z dekličino družino,« je sožalje izrekla županja Nicole Reschke. Prebivalci v bližino kraja, kjer je bila Luise umorjena, nosijo šopke rož in sveče. Ne morejo verjeti, da se kaj takega zgodilo v njihovi skupnosti. »Izgubili smo učenko, sošolko in prijateljico. Mnogo, mnogo prezgodaj je bila nasilno iztrgana iz naše srede in objema svojih staršev,« pa so se deklici poklonili na spletni strani šole.