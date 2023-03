Credit Suisse je v sporočilu za javnost, ki ga navaja francoska tiskovna agencija AFP, zapisala, da bodo likvidnostna sredstva centralne banke v višini 50 milijard frankov (53,7 milijarde dolarjev) pripomogla k okrepitvi osrednje dejavnosti banke. Centralna banka bo sicer ob zagotovitvi likvidnosti odkupila tudi do tri milijarde frankov dolga banke.

Credit Suisse bo tako prva večja globalna banka, ki jo bodo reševali po letu 2008.

»To kaže na odločno akcijo centralne banke, da okrepi Credit Suisse v času strateškega prestrukturiranja, ki bo vodilo v večjo vrednost za naše stranke in delničarje,« je dejal izvršni direktor banke Ulrich Koerner. Dodal je: »Moja ekipa in jaz smo odločeni, da gremo naprej v smeri, ki bo vodila v bolj enostavno in bolj osredotočeno banko, delujočo na podlagi potreb svojih strank.«

Credit Suisse so v zadnjih letih pretresli številni škandali, tečaj delnice pa je strmoglavil v sredo, ko je večinski lastnik Savdska nacionalna banka zavrnil nadaljnje finančne injekcije v banko, če bi se te izkazale za potrebne.

»Zdaj imamo v lasti 9,8 odstotka banke. Če presežemo 10 odstotkov, začnejo veljati nova pravila in nismo naklonjeni novemu regulativnemu režimu,« je v pogovoru za Bloomberg TV dejal predsednik Savdske nacionalne banke Amar Al Hudairi.

Predsednik uprave Credit Suisse Axel Lehmann je sicer že v sredo miril trge, da banka ne potrebuje pomoči in da težave banke ne gre primerjati s propadom ameriških bank SVB in Signature.

Delnice so se v sredo med trgovanjem znižale za več kot 30 odstotkov in padle rekordno nizko, trgovalni dan pa končale 24,24 odstotka nižje pri 1,697 švicarskega franka.

Kot po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navajajo v Credit Suisse, je banka še vedno kapitalsko trdna, depoziti strank pa so varni. Spomnili so na proces prestrukturiranja, ki teče, in dodali, da bo Credit Suisse čez dve leti drugačna banka - bolj stabilna in bolj osredotočena na Švico.