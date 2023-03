Mavericks so morali že tretjo tekmo zaporedoma odigrati brez svojih zvezdnikov Dončića in Irvinga. Dwight Powell in Jaden Hardy sta vsak dodala po 22 točk, Josh Green pa 21.

»Pozno v tekmi smo naredili dve napaki,« je dejal trener Dallasa Jason Kid, potem ko so si gostitelji priigrali podaljšek: »Nismo namerno poskušali delati napak. Zgodijo se. Čeprav nanje gledamo kot na številke, smo le ljudje. In San Antonio jih je izkoristil.«

V podaljšku pa je gostom uspel delni izid 13:0, s katerim so zapečatili pomembno zmago, s katero se je Dallas pred petkovim neposrednim dvobojem z glavnimi tekmeci za končnico, Los Angeles Lakers, utrdil na lestvici pred njimi.

Zdaj ima namreč Dallas zmago več od jezernikov, ki so tokrat s 110:114 izgubili proti Houston Rockets in doživeli spodrsljaj proti eni najslabših ekip v ligi.

Poleg več tednov poškodovanega LeBrona Jamesa so Lakers pogrešali tudi Anthonyja Davisa, ki je počival. Pri Los Angelesu je bil najboljši Austin Reaves s 24 točkami.

Tako LA kot Dallas želita končati vsaj na šestem mestu in se neposredno uvrstiti v končnico. Če bosta ekipi ostali na devetem in desetem mestu, se bosta srečali v prvem krogu tako imenovanega play-ina oziroma dodatnih kvalifikacij. Ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo med seboj pomerile še za dve mesti v končnici.