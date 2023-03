Enkrat so prepričani, da bo dovolj, če na igriščih obstoječih šol zgradijo prizidek, drugič se izgovarjajo na demografijo, češ, generacije otrok so večje in manjše. Toda to, da bo v šolskem letu 2022/23 velika stiska, so nam povedali že leta 2018. Župan je v preteklosti nekajkrat celo obljubil novo šolo. A zdaj vemo, zakaj je ni: ker je to obljubljal ljubljanski župan prejšnjega mandata – ej, dragi moji, sedanji ljubljanski župan pa res ne more biti odgovoren za obljube prejšnjih županov.