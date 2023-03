Uwe Timm: Ikarija (Založba /*cf.)

V povojni Nemčiji se znajde bralec zadnjega romana pisatelja Uweja Timma, enega največjih sodobnih evropskih piscev. Epsko delo pripoveduje o profesorju Alfredu Ploetzu, evgeniku in očetu izraza »rasna higiena«. Pri pisanju se avtor opira na zgodovinske vire in obenem, kot v spremni besedi zapiše Špela Virant, odpira poglavitna vprašanja. Kako lahko ljudje ubijajo soljudi? Kako lahko izobraženi in družbeno etablirani ljudje tako zablodijo? Koliko tovrstnih idej straši tudi v 21. stoletju?

Anja Mugerli: Pričakovanja (Cankarjeva založba)

Jana in njen partner, protagonista najnovejšega dela Anje Mugerli, ki je doslej objavila dve kratkoprozni zbirki in en roman, sta v tistih letih, v katerih okolica od parov vse manj subtilno terja naraščaj. Želja je prisotna tudi pri njiju, a ostaja neuresničena. Avtorica v odmevnem delu piše o neplodnosti, umetni oploditvi, splavu, hormonih in neizogibnem kaosu čustev. Ob pisanju o temah, ki so še vedno tabuizirane, čeprav ima težave z zanositvijo vsak šesti par, v središče postavlja žensko.

László Krasznahorkai: Satanov tango (Beletrina)

Madžarski pisatelj Lászlo Krasznahorkai, dobitnik številnih domačih in prestižnih mednarodnih literarnih nagrad, ima kultni status, velja pa tudi za sodobnega mojstra apokalipse. V slovenščino že prevedenima knjigama Vojna in vojna ter Svet gre naprej se pridružuje njegov prvenec, v katerem piše o vselej aktualnih temah: sli po oblasti in nasilju, naivnosti preprostih ljudi in kolektivni nemoči. Pisatelju lahko to soboto zvečer v okviru festivala Fabula prisluhnete na literarnem večeru v Cankarjevem domu.

Charles Darwin: Poreklo človeka in spolni izbor (UMco)

Pričujoče delo, ki ga je Charles Darwin, eden največjih mislecev in avtor evolucijske teorije ter teorije naravnega izbora, napisal leta 1871, velja za nadgradnjo dela O nastanku vrst (1859). V Poreklu človeka, ki predstavlja vrh njegovega raziskovanja, Darwin evolucijsko teorijo širi na človeka, pokaže na njegov izvor, ga umešča v verigo živih bitij in razširi svojo tezo o spremenljivosti živih bitij, s čimer se je zoperstavil trdovratni dogmi tistega časa o stvarjenju in nespremenljivosti vrst.

Xavier-Laurent Petit: Medvedarjev sin (Miš Založba)

Mnogo iztočnic za pogovore o družbeni neenakosti, kriminalu, trgovini z ljudmi in predvsem o pomenu šolanja ter izobraževanja ponuja delo francoskega učitelja in večkrat nagrajenega mladinskega pisatelja Xavier-Laurenta Petita. V romanu, ki je namenjen drugi in tretji triadi osnovnošolcev in srednješolcem, piše o za šah izjemno nadarjenem dečku Ciprianu, čigar družina se v iskanju boljšega življenja nenehno seli iz kraja v kraj in je za preživetje prisiljena delovati v kriminalnem podzemlju.