»V strateškem svetu imamo, to si upam trditi, najboljše, kar Slovenija premore na področju makroekonomije in ekonomskih vprašanj,« je na današnji novinarski konferenci po prvi seji strateškega sveta za makroekonomijo uvodoma povedal predsednik vlade Robert Golob. Zadovoljen je, da je predsedovanje svetu prevzela Maja Bednaš, direktorica Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar), saj bo, kot je dejal, »lahko zelo učinkovito povezovala dva svetova, na eni strani vladni svet in na drugi strani zunanje eksperte«. Dodal, je da je to pokazala že prva seja.

Po premierjevih besedah so v tokratni razpravi ugotavljali, da se iz »časa kriz, kjer so bile javne finance nekoliko v ozadju, premikamo v čas po krizah in ponovni uveljavitvi fiskalnih pravil«. »Zato je je toliko bolj pomembno, da se na to tranzicijijo tudi ustrezno pripravimo.« Kot je dejal, je na današnji prvi seji slišal pohvale več članov sveta zaradi dosedanjih ravnanj vlade na področju energetike, hkrati pa je bil deležen tudi konstruktivnih kritik glede napovedanih reform. Člani strateškega sveta so mu denimo priporočili, naj vlada še pred sprejemom reform oblikuje javnofinančni okvir, znotraj katerega se bodo te gibale.

Na naslednji seji makroekonomski okvir za reforme

»Z velikim veseljem bom temu priporočilu prisluhnil,« je dejal Golob in dodal, da bodo do naslednje seje strateškega sveta pripravili makroekonomski okvir, znotraj katerega se bodo lahko gibale reforme. Rebalansu proračuna se na naslednji seji še ne bodo posvetili, bodo pa, kot je dejal, govorili o programu stabilnosti, ki je okvir za pripravo proračuna.

Na novinarsko vprašanje o bodočih fiskalnih okvirih, ki jih bo zahteval Bruselj, je Golob odgovoril, da pravila še niso jasna. Glede na že znane usmeritve pa bo očitno dopuščena večja fleksibilnost, ob tem pa se bo upoštevala specifika posameznih držav, je pojasnil. Zagotovil je, da bodo fiskalni okvirji znani do konca tega leta.

Predsednica je optimistična

Predsednica strateškega sveta Maja Bednaš je povedala, da je vodenje makroekonomskih politik izjemno pomembno področje, ki zahteva veliko pozornosti. »Današnja debata je pokazala na konstruktiven pristop in menim, da bomo skupaj oblikovali dobre, uravnotežene in vzdržne rešitve. Hkrati pa je zelo pomembno, da ti predlogi in mnenja pridejo do snovalcev ekonomskih politik, da se ti nanje odzovejo in da se te usmeritve upoštevajo v dokumentih,« je opozorila in dodala, da z optimizmom gleda na nadaljnje delovanje strateškega sveta,

Kot je dejala, so na današnji prvi seji potrdili načrt dela in opredelili teme, ki jih bodo obravnavali. Pojasnila je, da bodo na naslednji seji bodo pregledali kratkoročne javnofinančne izzive, in se lotili priprave proračunskih dokumentov v okviru evropskega semestra..Članice EU morajo namreč vsako leto do konca aprila Evropski komisiji poslati nacionalni reformni program in program stabilnosti.