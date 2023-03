Kot je povedal, bo kmalu seja UO, na kateri bo predstavil pismo oziroma njegovo vsebino. To pomeni, da bo to točka dnevnega reda seje, kako se bodo stvari odvijale naprej, pa še ni znano, je dodal. Po Muhovičevih informacijah naj bi Svetlana Makarovič poslala tri »osebna pisma« na tri naslove: ministrici za kulturo Asti Vrečko, predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič in njemu. Muhovič je na vprašanje o dogovoru za način vrnitve Prešernove nagrade Svetlani Makarovič odgovarjal že pred podelitvijo Prešernovih nagrad. Kot je Muhovič dejal tik po njej, je to mogoče rešiti na dva različna načina. Za razrešitev vprašanja vračanja zavrnjenih nagrad na univerzalni ravni za vse morebitne primere je treba spremeniti zakon o Prešernovi nagradi, druga možnost pa je lex specialis, ki bi bil sprejet samo za en primer, samo za eno osebo.