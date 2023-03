Krišto se je Golobu zahvalila za podporo Slovenije BiH pri pridobitvi statusa kandidate za članstvo v EU. Ta po njeni oceni pošilja pomembno sporočilo, da je mesto BiH v uniji.

BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016. Evropska komisija ji je nato leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morali v Sarajevu izpolniti za status kandidatke. BiH pogojev še ni izpolnila, a so se ji v luči vojne v Ukrajini v EU vseeno odločili podeliti status kandidatke.

Vpliv vojne v Ukrajini je po Golobovi oceni bistveno prispeval k spremembi atmosfere v Bruslju, ko gre za širitev unije na Zahodni Balkan. »Sprememba je zgodovinska. 20 let se je proces širitve v resnici zaustavljal s t. i. tehnično-administrativnimi vprašanji. Danes je širitev EU postala politično vprašanje, in ta trenutek je treba izkoristiti,« je poudaril po srečanju s predsedujočo svetu ministrov BiH.

»BiH je v zgodovinskem trenutku, da izkoristi spremenjene okoliščine,« je še dejal in državi napovedal tako tehnično kot finančno pomoč Slovenije na njeni evropski poti.

»Slovenija ne želi biti samo prijateljska državam, ampak največja zaveznica, zato bomo nudili vso možno pomoč, da to zgodovinsko priložnost izkoristi, od strokovnjakov do finančnih sredstev,« je dejal. »Ni skritega tiska, vodi nas želja po napredku cele regije,« je dodal.

Pojasnil je, da je slovenska vlada za tehnično pomoč BiH v proračunu rezervirala milijon evrov. »Z njimi bodo podprli prve aktivnosti, na področju državne statistike in pregona mednarodnega kriminala. Slovenska policija ima odlične odnose s policijo BiH. To sodelovanje bi radi dvignili tudi na raven pri usklajevanju zakonodaje,« je izjavil.

Sodelovanje med državama na področju reform je potrdila tudi Krišto. Napovedala je podpis sporazuma o nudenju strokovne in tehnične pomoči BiH na njeni evropski poti, in ob tem izpostavila, da je svet ministrov BiH že izvedel nekatere reforme, od področja notranje uprave do strukturnih projektov.

Krišto in Golob sta govorila tudi o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama, kjer premier vidi priložnosti predvsem na področju obnovljivih virov energije.

Golob se bo danes v Sarajevu, na svojem prvem uradnem dvostranskem obisku v tujini, srečal tudi s predstavniki obeh domov parlamenta BiH in tremi člani predsedstva BiH.