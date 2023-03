Bridges, ki je v New York prišel iz Phoenixa, pa je neverjetno nadaljeval kariero v dresu mrežic in popeljal Brooklyn do zmage. Ko je igral za sonca, je imel bolj obrobno vlogo, to sezono pa ima rekordno povprečje kariere s 17,2 točke na tekmo.

Na svojih 12 tekmah, odkar se je pridružil Brooklynu, je 26-letnik pokazal, da je resnično sposoben zapolniti pomembno vlogo, saj je v povprečju dosegal 25,8 točke ob 51,4-odstotnem metu iz igre.

Proti Denverju je bil spet prvi strelec, Nic Claxton je k zmagi prispeval 20 točk, Spencer Dinwiddie pa je 15 točkam dodal 16 podaj in šest skokov.

Bridges in Dinwiddie, ki sta se mrežicam pridružila prejšnji mesec, ko je šel Kevin Durant v Phoenix, Kyrie Irving pa v Dallas, sta odigrala ključni vlogi pri preporodu ekipe. Mrežice so zmagale še na peti od zadnjih šestih tekem.

Denver je izgubil, zlata zrna so kljub trem zaporednim porazom še vedno krepko na vrhu zahodne konference, čeprav je najkoristnejši igralec (MVP) lige Jokić dosegel trojni dvojček s 35 točkami, 20 skoki in 11 podajami.

S svojim 27. trojnim dvojčkom v sezoni Jokić ni mogel sam nadomestiti strelsko ubogega večera Jamala Murrayja, ki je zadel pet od 19 metov na koš, v zadnji četrtini pa zaradi bolečin v levem kolenu ni igral.

Nenatančen je bil tudi Čančar, saj je v šestih minutah na parketu zgrešil vse tri mete na koš, v statistiko pa je ob vrnitvi po poškodbi vpisal en skok in dve osebni napaki.

»Težak poraz,« je po tekmi dejal domači trener Michael Malone: »Naši fantje so se borili in imeli priložnost na koncu, a so ostali praznih rok.«