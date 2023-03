To je bilo prvič v sezoni po 25 tekmah, da je Denver izgubil, ko je Jokić dosegel dvomestno številko v treh elementih igre. San Antonio je do zmage prišel z ekipno igro, v kateri je šest igralcev doseglo deset ali več točk, Johnson je 23 točkam dodal osem skokov, šest podaj in dve ukradeni žogi, rezervist Tre Jones je imel najboljši učinek na tekmi, +21 za 14 točk, osem skokov in tri ukradene žoge.

Joel Embiid je vodil Philadelphio 76ers do četrte zmage v nizu, ekipa je s 120:119 ugnala Portland Trail Blazers. Slednji so proti koncu prvega polčasa povedli z 71:50, Embiid pa je vodil ekipo v zaključku do zmage, ko je v zadnjih šestih minutah dosegel devet točk in skupaj 34. James Harden je zbral 19 točk, devet skokov in osem podaj.

Brooklyn Nets so zmagali četrtič na zadnjih petih tekmah, po podaljšku so s 124:123 ugnali Minnesoto Timberwolves. Že v zadnji četrtini so bili na pragu zmage, vodili so za devet točk, a v tem delu igre zadeli le 17 točk in Minnesota je tekmo pripeljala do podaljška, ko je ob zvoku sirene trojko zadel Naz Reid. V podaljšku je s košem izza črte dvoboj odločil Dorian Finney-Smith.

Miami je Jimmy Butler z 12 od svojih 33 točk vodil domače do zmage v zadnji četrtini s 119:115 nad Clevelandom, četudi je bil prvi strelec v ekipi gostov z 42 točkami Donovan Mitchell. Atlanta Hawks so s 114:107 premagali Washington Wizards.