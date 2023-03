Čeprav so imeli košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu malo možnosti za napredovanje, je sredin poraz proti Lietkabelisu vseeno vnesel precej nezadovoljstva v zmajevo gnezdo. Ne le da je odnesel tudi teoretične možnosti za napredovanje, znova je razgalil, da Ljubljančani na parketu enostavno ne dihajo kot eno in niso razvili prave kemije, ki je potrebna za odmevne rezultate. Zdaj je pred njimi nova težka naloga, tokrat v ligi ABA, kjer odkrito računajo na polfinale. Odhajajo na gostovanje k vedno neugodnemu Zadru.

Moštvo trenerja Danijela Jusupa je izgubilo tri zaporedne tekme v ligi ABA proti Splitu, Crveni zvezdi in Budućnosti, hkrati pa ima znova finančne težave, a je na domačem parketu vedno nevarno. Navsezadnje je Olimpija to večkrat izkusila tudi na svoji koži. Ne glede na slabši niz si Zadar deli šesto mesto z Mego in Studentskim centrom, česar jim pred sezono ni napovedoval skoraj nihče. Trener zmajev Jurica Golemac verjame, da bodo njegovi igralci po izpadu iz Evrope našli motiv za boje v ligi ABA, hkrati pa pravi, da jim ne more veliko zameriti po sredinem porazu proti Lietkabelisu. »Zagotovo bomo morali proti Zadru bolje igrati pod obročema in pobrati več skokov ter jih pustiti manj nasprotniku. Po reprezentančnem premoru sem pričakoval bolj fizično igro, a za zdaj je še ni. V polni postavi delamo dva tedna, v tako kratkem obdobju pa ne moreš vsega rešiti. Izgubljamo in zmagujemo skupaj in pričakujem, da se bomo počasi začeli dvigovati,« pravi Olimpijin trener Jurica Golemac.

Liga ABA, 21. krog, danes ob 18. uri: Igokea – FMP, ob 20. uri: Cibona – Budućnost, jutri ob 12. uri: Mega – MZT, ob 17. uri: Zadar – Olimpija, ob 19.30: Mornar – Borac, ponedeljek ob 18. uri: S. centar – Split, ob 20.30: Partizan – C. zvezda.