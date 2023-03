Košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu niso več med živimi. Čeprav so bile možnosti že tako minimalne, Ljubljančani nocoj niso izpolnili pogoja, s katerim bi teoretično ostali v boju za napredovanje v drugi del tekmovanja. V Stožicah so namreč po novi razočarajoči predstavi klonili proti Lietkabelisu. Zmaje do konca rednega dela drugo kakovostnega evropskega tekmovanja čakajo še trije obračuni (Ulm, Brescia, Bourg), vse moči pa bodo zdaj preusmerili v ligo ABA.

Čeprav se je tekma v Stožicah danes začela ob osmi uri, pa je delovalo, kot da se košarkarji Olimpije tega niso dobro zavedali. V prvih dveh minutah so bili namreč povsem neobstoječi na parketu. Ni bilo obrambe, ni bilo organiziranih napadov, še najmanj pa prave energije. Hitrih 2:10 je domačim navijačem povzročilo skrbi, še dodatno pa Gediminas Orelik, ki je bil izredno razpoložen. A ko so kapetan Edo Murić in soigralci končno dojeli, da so na tekmi, so se stvari začele spreminjati. Motor zmajev se je vse bolj ogreval, vse boljša je bila obramba in natančne roke pri metih. Ko je Karlo Matković proti koncu prve četrtine spretno prodrl in močno zabil z obema rokama, je s tem poskrbel za iskrico, ki je zanetila požar. Olimpija je namreč z delnim izidom 10:0 ravno ob koncu prvih desetih minut prvič na tekmi povedla. Gostitelji so tudi v nadaljevanju igrali precej bolj zbrano, energijo v igro je s klopi vnesel Zoran Dragić, a imeli še naprej težave s pokrivanjem Orelika, ki je v prvem polčasu dosegel 14 točk. Ob tem se mu je pridružil še Kristian Kullamae, ki jih je dodal devet, omenjena košarkarja pa sta bila najbolj zaslužna, da so gostje držali korak z Ljubljančani.

Drugi polčas se je začel v stilu zaključka prvega. Gostitelji so sicer imeli hude težave v skoku, predvsem z natančnim izvajanjem prostih metov pa vseeno držali korak pred nasprotnikom. A v zadnji četrtini se je slika spremenila. Lietkabelis je začel spretno izkoriščati nedopustne napake Olimpije v obrambi in prešel v vodstvo. Znova je bil ključen posameznik Orelik, ki je bil nerešljiva uganka za zmaje in na koncu svoje soigralce popeljal do četrte zaporedne zmage v evropskem pokalu.

»Lietkabelis si je zaslužil zmago, saj je bil boljši nasprotnik. Nismo znali ustaviti Orelika in tudi na splošno igrali slabo obrambo,« je lahko močno razočaran trener Olimpije Jurica Golemac. Center Olimpije Alen Omić je dodal: »Imeli smo tekmo pod kontrolo, nato pa v minuti ali dveh popolnoma popustili. To je nedopustno. Znova smo prejeli veliko točk, kar pomeni, da je bila obramba vnovič porazna.«

Evropski pokal, 15. krog, drugi izidi v skupini A: Cluj – Bursaspor 87:83, Bourg – Joventut 65:86, Ulm – Prometej 78:83, Venezia – Brescia 90:64, vrstni red: Prometej 11-4, Joventut 10-5, Venezia, Bourg, Lietkabelis in Ulm po 8-7, Brescia in Bursaspor po 7-8, Cluj 5-10, Olimpija 3-12.