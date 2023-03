Dallas (34-32) je dan začel na sedmem mestu v zahodni konferenci, večer pa končal na petem mestu zahoda in izboljšal izkupiček na 3-5 na tekmah, na katerih sta skupaj zaigrala oba zvezdnika Irving in Dončić.

»Enostavno obožujem izziv,« je dejal Irving o svoji izjemni igri v zadnji četrtini: »Rad opazujem, kje imajo fantje noge, kje so mentalno, spremljam, koliko ekip se drži svojega načrta igre.«

»Obožuje ta trenutek,«" je dejal trener Dallasa Jason Kidd o Irvingu, ki je v Dallas prišel 6. februarja iz Brooklyn Nets. »Rad zmaguje. Rad pomaga svoji ekipi do zmage.«

Tim Hardaway ml. je k zmagi dodal 24 točk s klopi.

Prvi strelec gostov je bil Lauri Markkanen s 33 točkami, Talen Horton-Tucker je dodal 21 točk.

Jazzerji so izgubili še četrtič zaporedoma in prvič v sezoni padli pod 50-odstotni izplen. Igrali so brez dveh zvezdnikov, branilca Jordana Clarksona (zvin prsta) in centra Walkerja Kesslerja (bolezen).

Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo gostoval pri New Orleans Pelicans.

Milwaukee Bucks pa so brez poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa slavili novo zmago. Tokrat so s 134:123 premagali Orlando Magic ter potrdili prvo mesto v vzhodni konferenci. Zdaj imajo pred Boston Celtics dve tekmi in pol naskoka.

Tokrat so blesteli Brook Lopez, Khris Middleton in Jevon Carter. Lopez je tekmo končal s 26 točkami, Middleton in Carter pa sta za Milwaukee dosegla po 24 točk.

Bobby Portis, Jae Crowder in Joe Ingles so prav tako končali z dvomestnim številom za Bucks, ki so slavili še deveto zaporedno zmago v gosteh.

Dragić se tudi tokrat še ni pridružil novi sredini na tekmi. Naslednja Milwaukee čaka v petek, ko bo doma gostil Brooklyn Nets.