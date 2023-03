Po zaključnih pokalnih tekmovanjih in reprezentančnem premoru je po mesecu dni znova čas za tekme evropskega pokala. A za košarkarje Cedevite Olimpije drugokakovostno evropsko tekmovanje štiri kroge pred koncem nima več posebnega pomena. S slabimi igrami so namreč praktično že zapravili možnosti za napredovanje. S tremi zmagami in enajstimi porazi so na dnu skupine A, slabše razmerje imata v celotnem tekmovanju le Slask in Trento. Zmaje v igri sicer še drži nora teorija, po kateri bi morali dobiti vse štiri preostale dvoboje, medtem ko bi morali tekmeci serijsko izgubljati, a je to bolj znanstvena fantastika. Kljub brezupnemu položaju pa v zmajevem gnezdu preostale evropske tekme ne bodo vzeli zlahka. V igri je namreč ugled kluba, hkrati pa želi trener Jurica Golemac stopnjevati formo za končnico lige ABA. Danes ob 20. uri bo v Stožicah gostoval litovski Lietkabelis.

Taktiziranje ne pride v poštev

Po osvojitvi pokala in premoru, med katerim je imel Golemac končno na voljo praktično celotno ekipo, je Olimpija prvo nalogo opravila uspešno. V ligi ABA je v Stožicah porazila Igokeo, ki v zadnjem obdobju ne blesti. Ljubljančani so pokazali nekaj več vneme v obrambi, a hkrati izgubili veliko žog, kar lahko pripišemo tudi nekoliko daljšemu obdobju brez tekem. Zmaga sicer v nobenem trenutku ni bila ogrožena, Golemac pa je po tekmi izrazil zadovoljstvo, da je le prišel do časa za delo z vsemi igralci. »Končno sem imel na voljo praktično vse igralce malo daljše obdobje na treningih. Tudi poleti ni bilo tako. Trdo smo delali in igrali tudi z menjavami. Res sem zadovoljen z opravljenim, igralci so dobili samozavest. Nismo še tam, kjer bi si želeli biti, a do tega moramo priti s tekmami in dvigovati formo tistih, ki do zdaj niso bili v pravem ritmu,« je pojasnil Jurica Golemac.

Evropske tekme bodo prišle kot nalašč za to, saj je zdaj večji pritisk rezultata na ligi ABA. A kot omenjeno, pri Olimpiji se z ugledom ne mislijo igrati. »Možnosti za napredovanje praktično nimamo več, a ne bomo taktizirali, kot nismo nikoli do zdaj. Jasno je tudi, da ne bomo delali neumnosti in posameznikov v igri držali po 35 minut. Vsako tekmo do konca pa bomo šli na zmago, saj je v igri ime kluba, prestiž. Obenem bi rad videl, kaj lahko naredimo, ko smo popolni, da bi si ustvaril sliko, kaj bi bilo, če bi bilo tako od začetka sezone,« še dodaja Golemac.

Bečirović odhaja

Prihajajoči evropski preizkusi bodo tudi zadnji pri Cedeviti Olimpiji za športnega direktorja Cedevite Olimpije Sanija Bečirovića, za katerega je zdaj že jasno, da poleti odhaja h grškemu velikanu Panathinaikosu, pri katerem je kot igralec osvojil evroligaško lovoriko, nato pa kratek čas v Atenah deloval tudi kot funkcionar. Zagotovo se tudi 41-letni Bistričan želi posloviti z evropskimi uspehi, čeprav je jasno, da tudi štiri zmage na preostalih tekmah ne bi popravile slabega vtisa zmajev v letošnjem evropskem pokalu.

Če ne drugega si lahko Olimpija za cilj zada vsaj, da rednega dela ne bo sklenila na zadnjem mestu v skupini A. Cluj pred njo ima zmago več, a je dobil oba medsebojna obračuna, medtem ko tokratni nasprotnik Lietkabelis, Bursaspor, Brescia in Venezia bežijo za kar štiri uspehe. »Lietkabelis je organizirano in disciplinirano moštvo. Imajo visoke in atletske posameznike, zato je jasno, da nas ne čaka lahko delo. Igrati bomo morali na visoki ravni, če želimo, da zmaga ostane v Stožicah,« je tokratnega nasprotnika ocenil Golemac.