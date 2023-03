Informacijo o tem, da ne bo več predsedovala knjižnemu sejmu, o čemer je v nedeljo poročal časnik Delo, je Tuma potrdila tudi za STA. Kot je pojasnila, je vesela, da ne bo več opravljala te dolžnosti, ker na njenem urniku ni več prostora. Je namreč predsednica Slovenskega centra Pen in odbornica v Mednarodnem Penu.

Mesto predsednice knjižnega sejma je sprejela lani za prvo leto, ko se je dogodek po več letih iz Cankarjevega doma vrnil na Gospodarsko razstavišče. Zato jo veseli, da so se založniki po prvem letu sejma na svojem nekdanjem prizorišču odločili imenovati nov upravni odbor sejma in da začnejo na novo. »Najhujše smo dali skoz, videli smo, da lahko gremo na novo lokacijo in da je na novi lokaciji dovolj obiska in vse v redu. Mislim, da sem opravila svojo nalogo za eno leto oziroma pol leta,« je dodala.

Tuma je mesto predsednice Slovenskega knjižnega sejma zasedla julija lani, potem ko je odstopil dotedanji predsednik Miha Kovač, ki je prevzel kuratorstvo častnega gostovanja Slovenije na knjižnem sejmu v Frankfurtu.

Kot je poročalo Delo, je zbornica nedavno imenovala upravni odbor 39. knjižnega sejma, ki mu bo predsedovala Vesna Nahtigal, potem ko je januarja nastopila nov štiriletni mandat generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije. Ob njej so v upravnem odboru še podpredsednik Vlado Kukavica ter člani Helena Kraljič, Ariana Grobelnik, Alenka Kepic Mohar in Miha Kovač. Programski odbor pa sestavljajo predsednica Helena Kraljič, Urška Kaloper, Anže Miš in Miha Kovač.

»38. Slovenski knjižni sejem, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču, smo uspešno zaključili. Obiskalo nas je kar 45.106 obiskovalcev, kar je 50 odstotkov več, kot je bilo obiska na zadnjem, 35. knjižnem sejmu leta 2019. Zadovoljni so bili tako razstavljavci kot obiskovalci. Tudi letos ostajamo na Gospodarskem razstavišču, kjer bo v novembru spet vrvelo od dogodkov, zaradi povečanega povpraševanja razstavljavcev bomo povečali razstavno površino, ki se bo šibila pod premnogimi knjižnimi naslovi,« je ob spremembah v vodstvu upravnega odbora po poročanju časnika povedal Kukavica.