#intervju Timi Zajc, najboljši smučarski skakalec svetovnega prvenstva v Planici: Peter Prevc me je pripravil, da bom slabo spal

Slovenec Timi Zajc je z dvema zlatima in eno bronasto kolajno najuspešnejši skakalec svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki se je včeraj končalo v Planici. Potem ko je osvojil bronasto kolajno na tekmi mešanih ekip, je v petek postal svetovni prvak med posamezniki na veliki skakalnici in v soboto skupaj z Anžetom Laniškom, Žigo Jelarjem in Lovrom Kosom še na tekmi ekip. Slovenija je tako osvojila svoj prvi naslov svetovnega prvaka na ekipni tekmi.