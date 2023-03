Žiga Jelar

25 let, ena kolajna s svetovnega prvenstva: svetovni prvak (ekipno) v Planici 2023. V svetovnem pokalu ima štiri uvrstitve na stopničke, ode tega eno zmago,marca lani na letalnici v Planici. V lanski sezoni je osvojil mali kristalni globus za zmago v posebnem točkovanju poletov. Član SK Triglav Kranj. Tako kot s skoki se tudi z glasbo ukvarja že od petega leta starosti. Igra kitaro, klavir in harmoniko in je sredi sezone izdal album, v katerem je pesem Zakaj gorijo solze, posvetil svoji sestri.

Anže Lanišek

26 let, štiri kolajne s svetovnih prvenstev: svetovni prvak (ekipno) v Planici 2023, svetovni prvak v poletih (ekipno), bronasti kolajni posamezno na srednji skakalnici in z mešano ekipo. Doslej 23 uvrstitev na stopničke, od tega tri zmage in letos tretje mesto v skupnem seštevku novoletne turneje. Član SSK Mengeš, kjer je bil njegov vzornik Rok Benkovič, svetovni prvak leta 2025, oba pa je v klubu vzgojil trener Aleš Selak. Ima vzdevek Žaba, prihaja iz Domžal in se je izobraževal na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju.

Timi Zajc

22 let, sedem kolajn s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger: svetovni prvak med posamezniki na veliki skakalnici in z ekipo v Planici 2023, svetovni prvak v poletih (ekipno), olimpijski prvak (mešana ekipa), svetovni podprvak v poletih, olimpijski podprvak (ekipno), bronasta kolajna s svetovnega prvenstva (mešana ekipa). Doslej 11 uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala, od tega dve zmagi, obe na letalnici v Oberstdorfu. Član SSK Ljubno BTC. Uživa v adrenalinskih športih in igra harmoniko.

Lovro Kos

23 let, dve kolajni s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger: olimpijski podprvak (ekipno) in svetovni prvak (ekipno) v Planici 2023. V svetovnem pokalu je debitiral januarja 2021 in je šele dve leti član reprezentance A. Ima eno uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala, ko je bil lani tretji v Garmisch-Partenkirchnu. Član SSK Ilirija Ljubljana, ki je »samorastnik«, saj nikoli ni bil del Državnega panožnega nordijskega centra v Kranju in tudi skakalne drese si šiva sam.

Robert Hrgota

34, let, selektor slovenske reprezentance je od decembra 2020, ko je ob aferi Zajc odstopil Gorazd Bertoncelj, pri katerem je bil pomočnik. V vlogi selektorja je osvojil osem kolajn na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Kot tekmovalec je na mladinskih svetovnih prvenstvih osvojil zlato in srebrno kolajno na ekipnih tekmah, na katerih je bil v slovenskem moštvu tudi današnji kolesarski as Primož Roglič. Zaradi poškodbe kolena je kariero končal pri 26 letih, v kateri je najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu 18. mesto.