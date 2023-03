Vprašanje: Zanima me, ali drži, da po novem za vgradnjo dvigala v večstanovanjski stavbi ni več treba pridobiti 100-odstotnega soglasja vseh etažnih lastnikov. To bi namreč številnim stanovalcem precej olajšalo bivanje v večastanovanjskih objektih.

Odgovor: Drži. Že nekaj časa je v veljavi novi Stanovanjski zakon, ki določa, da je za vsa dela, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za gradbena dela na skupnih delih večstanovanjske stavbe, potrebno le še soglasje več kot treh četrtin solastniških deležev. To pomeni, da je treba za dvigalo (če se to vgradi v odprtino v skupni steni ali na fasadi) imeti soglasje etažnih lastnikov, ki imajo skupaj več kot tri četrtine solastniških deležev. Prej je bilo treba pridobiti stoodstotno soglasje. Na ta način se skuša olajšati gradbena dela na skupnih delih večstanovanjske hiše za vgradnjo dvigala, pa tudi za nekatera druga dela, kot so denimo nova stopnišča.

Vprašanje: V našem bloku bodo etažni lastniki, kot kaže, sprejeli sklep, v skladu s katerim se bodo odločili za vgradnjo dvigala. Kar nekaj lastnikov se nas s tem sklepom ne strinja iz preprostega razloga, ker bi nas to preveč stalo. Glede na to me zanima, ali imamo kakšno možnost, da tak sklep pravno izpodbijamo?

Odgovor: Tisti etažni lastniki, ki se s takim sklepom ne strinjate, lahko predlagate razveljavitev takšnega sklepa, pri čemer ga morate vložiti v enem mesecu od njegovega sprejetja, oziroma, če zanj niste vedeli, v treh mesecih od objave sklepa na oglasni deski. O vložitvi predloga morate obvestiti upravnika v treh delovnih dneh od njegove vložitve, sicer odgovarjate etažnim lastnikom za stroške, ki so jih imeli z začetkom izvajanja izpodbijanega sklepa. O predlogu odloča sodišče prednostno, pri čemer pri odločanju upošteva porazdelitev bremen za etažne lastnike, ki se z odločitvijo niso strinjali, prav tako pa upošteva tudi, ali bi se s posegom poslabšal posamezni del etažnega lastnika, ki izpodbija odločitev. Poudarjam tudi, da v primeru, če etažni lastniki, ki so sklep o vgradnji dvigala sprejeli, v celoti krijejo stroške tega posega, etažni lastniki sklepa ne morete izpodbijati iz tega razloga.