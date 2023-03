Jourova in Klakočar Zupančič sta v okviru dvodnevnega delovnega obiska podpredsednice Evropske komisije med drugim spregovorili o poročilu Evropske komisije o vladavini prava v letu 2022. Predsednica DZ je ob tem Jourovi predstavila pripravo nove zakonodajne podlage za delo parlamentarnih preiskovalnih komisij, kar je bilo tudi eno izmed priporočil Evropske komisije.

Kot sta dejali v izjavi za medije po srečanju, pa sta se v pogovoru dotaknili tudi zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin, državnega tožilstva, neodvisnosti medijev in stanja na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ter zaščite novinarjev in žvižgačev. »To so zelo pomembne teme, na katerih moramo neprestano delati in neprestano varovati demokracijo, ustavne pravice vseh in vladavino prava v državah članicah Evropske unije,« je ob tem dejala Klakočar Zupančič.

Podpredsednica Evropske komisije Jourova je srečanje s predsednico DZ označila za plodno. Pozdravila je pripravo spremembe zakonodaje za delo preiskovalnih komisij DZ. Dotaknila se je tudi aktualnih razmer na RTV. Kot je še navedla Jourova, je v okviru delovnega obiska v Sloveniji razumela pričakovanje, da ustavno sodišče o ustavnosti novele zakona o RTV odloči kmalu.

S predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom se je sicer Jourova sestala že v sredo, a po njenih besedah o ustavnem presojanju novele zakona o RTV, prav zaradi tega, ker postopek še teče, nista govorila. Prepričana pa je, da bo odločitev ustavnega sodišča pokazala, kako se bo javna RTV razvijala v prihodnje. »Nobenega dvoma ni, da Slovenija potrebuje visoko kakovostne javne medije z zagotovljenim financiranjem in člani uprave z visokim ugledom,« je poudarila Jourova.

Klakočar Zupančič in Jourova sta spregovorili tudi o evropskem aktu o zagotavljanju medijske svobode. Predsednica DZ je zagotovila, da se bo Slovenija aktivno vključila v oblikovanje vsake pravne podlage, ki bo podpirala in varovala samostojnost in neodvisnost novinarjev, njihov položaj ter onemogočanje političnih pritiskov na novinarsko delo.