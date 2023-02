Dončić je sijajno odprl dvoboj in prvo četrtino končal s 14 točkami in šestimi skoki, nato pa do polčasa ni več zadel. Do konca dvoboja je statistiko dvignil na 26 točk, devet skokov in pet podaj. Iz igre je zadel deset od 22 metov, od tega štiri od osmih za tri točke. Izgubil je šest žog.

Pri metu iz igre je bil nerazpoložen Kyrie Irving, ki je dosegel 21 točk (met 8/22). Pri Lakers sta Anthony Davis (15 skokov) in LeBron James dosegla 30 oziroma 26 točk. Lakers pa so slavili kljub zelo slabemu metu za tri točke (6/34).

Dallas (32-30) je sredi druge četrtine vodil že za 27 točk, že do daljšega odmora pa so jezerniki (29-32) zaostanek zmanjšali na 14 točk. Ta trend se je nadaljeval tudi v tretji četrtini,v zadnjem delu igre pa sta se obe ekipi večkrat izmenjali v vodstvu. Dallas se je ob koncu trudil s hitrimi zaključki, a so bili gostje vselej v dovolj veliki prednosti in zabeležili tretjo zaporedno zmago.

"Preveč smo se sprostili in nehali delati stvari, zaradi katerih smo prišli do prednosti. Na tem moramo delati. Tudi v skoku imamo veliko težav," je po tekmi dejal Dončić. Ni pa želel govoriti o sodnikih, čeprav je trener Dallasa Jason Kidd omenil, da mora ekipa dozoreti in se ne preveč ozirati na sodniške odločitve.

Denver Nuggets (43-19) drugega slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja so v zadnjem obračunu večera po podaljšku s 134:124 premagali Los Angeles Clippers (33-30). Čančar je dvoboj začel na klopi, v slabih 17 minutah pa je dosegel šest točk in eno podajo.

Nikola Jokić je zadel 14 od 21 metov iz igre in dosegel 40 točk, 17 skokov ter deset podaj za 99. trojni dvojček v karieri. V tej sezoni je to že njegov 23., Denver pa nikoli ni izgubil tekme, ko je Srbu uspel ta statistični presežek.

Pri Chicago Bulls (28-33) zaradi poškodbe kolena še na četrti zaporedni tekmi ni igral Goran Dragić. Biki so na domačem parketu tudi brez pomoči izkušenega Ljubljančana slavili proti Washington Wizards (28-32) s 102:82.

V ligi NBA odmeva predvsem predstava Damiana Lillarda, ki je za Portland (29-31) proti Houston Rockets (13-47) dosegel kar 71 točk. Že do polčasa je presegel 40 točk, skupaj pa je na koncu zadel kar 13 trojk iz 22 poskusov. Drugič v sezoni je presegel mejo 60 točk, z 71 točkami pa se je v letošnji sezoni izenačil z Donovanom Mitchellom iz Cleveland Cavaliers.

»Do konca imamo nekaj več kot 20 tekem in moramo jih kar čim več dobiti. Dlje časa smo že oslabljeni in vem, da moram kljub ekipni igri prevzeti odgovornost in biti agresiven. Ko sem videl, da je žoga na začetku nekajkrat padla skozi obroč, sem želel ostati vroč in nadaljevati v tem ritmu,« je dejal zdaj osmi igralec v zgodovini z več kot 70 točkami.

Postal je sploh prvi košarkar, ki mu je to uspelo v manj kot 40 minutah. Zadel je 22 od 38 metov iz igre, bil nezgrešljiv s črte prostih metov (14/14) ob tem pa v statistiko vpisal še po šest skokov in podaj ob le dveh izgubljenih žogah.

Na preostalih tekmah so Milwaukee Bucks (43-17) dosegli še 14. zaporedno zmago. To je najdaljši niz ekip v tej sezoni lige NBA. V nedeljo zvečer so proti Phoenix Suns (33-29) s 104:101 slavili tudi brez Giannisa Antetokounmpa. Jrue Holiday je ob odsotnosti grškega soigralca dosegel 33 točk.

Sacramento Kings (34-25) nadaljujejo odlične predstave. Tokrat so s 124:115 premagali Oklahoma City Thunder (28-32). Prvaki Golden State Warriors (31-30) so brez dlje časa poškodovanega Stephena Curry slavili proti Minnesota Timberwolves (31-32) s 109:104. Cleveland Cavaliers (39-25) pa so bili prepričljivi proti Toronto Raptors (30-32) ob zmagi s 118:93.

Atlanta Hawks (31-30) so po odhodu trenerja Nata McMillana zabeležili še drugo zaporedno zmago. S 129:127 so ugnali Brooklyn Nets (34-26). Za zmago je ob zvoku sirene za dve točki zadel Trae Young, sicer tudi najboljši strelec obračuna s 34 točkami.