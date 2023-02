Najboljši strelec tekme je bil Zach LaVine, ki je dosegel 32 točk ob metu iz igre 12:17. Nikola Vučević in Andre Drummond sta za bike dosegla po 13 točk in 10 skokov. DeMar DeRozan in Patrick Williams pa sta vsak prispevala po 17 točk.

Biki so mrežicam prizadejali najhujši poraz v sezoni. Cam Thomas je prišel s klopi in vodil Netse z 22 točkami. Seth Curry jih je dosegel 19, Mikal Bridges pa 13.

Chicago še naprej ostaja na 11. mestu v razvrstitvi vzhodne konference, Brooklyn pa je peti.

»Mislim, da je to tisto, kar moramo narediti od tu naprej in dati vse v teh zadnjih 22 tekmah rednega dela, ker razumemo, kje smo trenutno,« je dejal LaVine. »V to moramo vložiti to vrsto energije.«

V zadnjem času je bilo govora, da bo kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila naslov evropskih prvakov v Istanbulu, zapustil bike. Za zdaj Dragić ostaja del Chicaga.