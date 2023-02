Srednja Bloudkova velikanka je danes gostila najboljše skakalce sveta, ki so opravili s kvalifikacijami za tekmo svetovnega prvenstva na srednji skakalnici. Na domačih tleh sta v odlični formi glavna slovenska kandidata za visoka mesta Timi Zajc in Anže Lanišek. Slovenska orla sta v kvalifikacijah z odličnima skokoma napovedala, da bosta na jutrišnji tekmi glavna kandidata za odličja. Lanišek je z 98 metri celo ugnal vso konkurenco, Zajc je bil tretji. Med slovenska orla se je vrnil le Avstrijec Stefan Kraft. Brez težav sta se skozi kvalifikacijsko sito prebila tudi druga dva orla, Žiga Jelar in Lovro Kos. Ob močnem vetru v hrbet sta bila malce še zadržana in zasedla 33. in 34. mesto. Maloštevilnim navijačem pa je zastal dih ob doskoku Jelarja, ko je za hip izgubil nadzor nad levo smučko. Izjemni letalec se je sicer mojstrsko ujel, a ob tem začutil bolečino v kolenu. V slovenskem taboru si želijo, da bo z njim vse vredu.