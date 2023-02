Čisti promet na altruistični pogon

Kako uspešna bo Slovenija v svojem zelenem prehodu, bo odvisno zlasti od preobrazbe prometa. S skoraj polovico vseh emisij toplogrednih plinov je promet danes glavni vir onesnaženja našega okolja. Ta umazani sektor, v katerem prevladujejo vozila na bencinski in dizelski pogon, obenem porabi znaten delež vse energije v Sloveniji, več kot tretjino. Zato je razumljivo, da se je vlada lotila reševanja podnebja in okolja tam, kjer je največ manevrskega prostora. Recept je jasen: umazanijo je treba očistiti pri njenem viru, torej pri bencinu in dizlu, in če želi biti vlada pri tem uspešna, mora ljudem zagotoviti dostop do bolj čistega pogona. Potrebuje, skratka, polnilnice.