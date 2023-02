Moskva trdi, da Ukrajina pripravlja invazijo na Pridnestrje

Rusko obrambno ministrstvo je v četrtek sporočilo, da želi Ukrajina domnevno ofenzivo ruskih enot iz separatistične regije Pridnestrje v Moldaviji izkoristiti kot razlog za napad na to regijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je zatrdilo, da se bo Rusija na provokacijo odzvala. V Kišinjovu so navedbe Moskve zanikali in pozvali k miru.